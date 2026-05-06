Harte Sanktionen für Gerard Piqué nach Drohungen gegen Schiedsrichter

Ex-Weltmeister Gerard Piqué wird wegen verbaler Attacken beim Spiel seines FC Andorra gegen Albacete für sechs Spiele gesperrt und mit einer Funktionssperre belegt.

Der ehemalige spanische Weltmeister und langjährige Superstar des FC Barcelona, Gerard Piqué , sieht sich derzeit mit massiven rechtlichen und sportlichen Konsequenzen konfrontiert. Nachdem er seine aktive Karriere beendet hatte, widmete sich der 39-Jährige mit großem Ehrgeiz dem Aufbau und der Leitung seines eigenen Vereins, dem FC Andorra.

Doch was als sportliches Projekt in dem kleinen Pyrenäen-Fürstentum begann, überschattete nun ein schwerwiegender Vorfall am Spielfeldrand. Im Rahmen einer Begegnung der zweiten spanischen Liga gegen den Club Albacete verlor Piqué die Beherrschung und geriet in einen heftigen Konflikt mit den Spielleitern, was nun zu einer empfindlichen Bestrafung durch den spanischen Fußballverband, die RFEF, geführt hat. Die Vorfälle ereigneten sich während eines Spiels, das die Gäste aus Albacete mit 1:0 für sich entscheiden konnten.

Laut dem offiziellen Spielbericht des Schiedsrichters kam es sowohl in der Halbzeitpause als auch unmittelbar nach dem Schlusspfiff zu verbalen Attacken. Piqué soll die Offiziellen nicht nur scharf kritisiert, sondern sie auch in einer Weise bedroht haben, die vom Disziplinarkomitee als leichte Gewalt gegen die Schiedsrichter eingestuft wurde. In seinen Ausbrüchen forderte er die Verantwortlichen unter anderem dazu auf, das Stadion unter Polizeischutz zu verlassen, damit ihnen nichts zustößt.

Zudem zog er einen Vergleich zwischen verschiedenen Ländern und behauptete, in anderen Staaten würde man die Schiedsrichter fertigmachen, während man sich in Andorra in einem zivilisierten Land befinde. Diese Äußerungen richteten sich nicht nur gegen den Hauptschiedsrichter, sondern auch gegen den anwesenden Spielbeobachter, was die Schwere des Vergehens zusätzlich unterstreicht. Als Reaktion auf dieses unsportliche Verhalten hat der Verband eine harte Linie gewählt.

Gerard Piqué wurde für sechs Spiele gesperrt, was bedeutet, dass er für einen beträchtlichen Zeitraum keinen Einfluss auf das Geschehen rund um die Mannschaft nehmen kann. Zusätzlich wurde eine zweimonatige Funktionssperre verhängt, die seine Aktivitäten innerhalb des Verbandes und im Umfeld der Spiele massiv einschränkt. Damit sendet die RFEF ein deutliches Signal, dass Drohungen gegenüber Offiziellen unabhängig vom Status der Person nicht toleriert werden.

Piqué, der als 102-facher Nationalspieler und ehemaliger Partner des Popstars Shakira weltweit im Rampenlicht steht, muss nun die Konsequenzen seines impulsiven Handelns tragen. Die Sanktionen beschränkten sich jedoch nicht nur auf die Person des Clubbesitzers. Da auch weitere Verantwortliche des FC Andorra in die Auseinandersetzungen verwickelt waren, wurden gegen diese ebenfalls Maßnahmen ergriffen. Der Verein selbst wurde mit einer Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro belegt.

Besonders drastisch ist jedoch die Entscheidung, den VIP- und Logenbereich des Stadions vorübergehend zu schließen, was einen direkten finanziellen und repräsentativen Verlust für den Club bedeutet. In der aktuellen Saison belegt der FC Andorra derzeit den zehnten Platz in der zweiten spanischen Liga, vier Spieltage vor dem Saisonende. Die aktuelle Situation stellt den Verein vor eine mentale Herausforderung, da die Führungsebene nun im Zentrum der Kritik steht, anstatt den Fokus auf den sportlichen Erfolg in der Tabelle zu richten





tagesanzeiger / 🏆 2. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gerard Piqué FC Andorra RFEF Fußball Sperre

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Smartavia-Pilot wegen harter Landung verurteiltEin Kapitän der russischen Fluggesellschaft Smartavia wurde zu zwei Jahren Bewährungsstrafe und einem dreijährigen Berufsverbot verurteilt, nachdem er bei einer Landung in Sotschi Sicherheitsvorschriften verletzt und einen Schaden von etwa 6 Millionen Euro verursacht hatte. Das Gericht wies die technischen Probleme, die der Pilot als Ursache angab, zurück.

Read more »

30 Personen wegen Brand in Chiasso TI evakuiertBei Arbeiten auf dem Dach eines Wohngebäudes in Chiasso im Tessin ist am Montag ein Brand ausgebrochen. Als Vorsichtsmassnahme wurden rund 30 Personen vorübergehend evakuiert.

Read more »

Young Boys: Ex Nati-Spieler Marc Hottiger wird Ausbildungschef in BernMarc Hottiger übernimmt ab Herbst bei YB die U16, U17, U19 und U21. Er folgt als Ausbildungschef auf Gérard Castella, der im Alter von 73 Jahren sein Amt weitergibt.

Read more »

Friedrich Merz gescheitert? Strack-Zimmermanns harte KritikMarie-Agnes Strack-Zimmermann: «Friedrich Merz wurde von der Realität eingeholt»

Read more »

Gerard Piqué: Ex-Weltmeister nach Schiri-Attacke gesperrtGerard Piqué muss als Clubbesitzer Busse tun. Der 39-Jährige attackierte einen Schiedsrichter und weitere Offizielle verbal.

Read more »

Gerard Piqué: Ex-Weltmeister nach Schiri-Attacke gesperrtGerard Piqué muss als Clubbesitzer Busse tun. Der 39-Jährige attackierte einen Schiedsrichter und weitere Offizielle verbal.

Read more »