Berichten zufolge war Harrys US-Visum abgelaufen, was den Umzug nach Großbritannien beschleunigte. Die Sussexes lebten mit Archie und Lilibet in den USA, doch jetzt liegt der Fokus wieder in Europa.

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben mit ihren Kindern Archie und Lilibet den Wohnsitz in die Vereinigten Staaten zurückverlegt. Die Rückkehr von Archie (7) und Lilibet (5) nach Großbritannien erfolgte überraschend schnell. Medienberichten zufolge könnte das Ablaufen eines US-Visums eine entscheidende Rolle bei dieser plötzlichen Wendung gespielt haben. Bisher begründete das Paar die Flucht vor der Öffentlichkeit nur mit familiären Gründen.

Visum-Probleme als möglicher Auslöser

Das US-Portal Page Six berichtet unter Berufung auf mehrere Insiderquellen, dass die Aufenthaltsbedingungen in Amerika nicht mehr dauerhaft stabil waren. Ein ehemaliger Mitarbeiter des US-Außenministeriums bestätigte, dass Visa dieser Kategorie regelmäßig erneuert werden müssen. Es wird angenommen, dass Harrys Visum abgelaufen war und nicht sofort verlängert werden konnte. Dies hätte die geplante Rückkehr nach Europa beschleunigen können.

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Welches spezifische Visum Harry genau besaß, ist weiterhin nicht öffentlich dokumentiert. Spekulationen deuten darauf hin, dass es sich um ein Diplomatenvisum handelte. Der aktuelle Aufenthaltsstatus des britischen Prinzen in den USA gilt nun als geklärt. Berichten zufolge kann er wieder ohne rechtliche Bedenken in die Vereinigten Staaten einreisen, falls er dies wünscht.

Familiennähe und schulische Integration

Offiziell nannten die Sussexes die enge familiäre Bindung und den Zugang zu bestimmten Bildungseinrichtungen als Hauptgründe. Harry schwärmte kürzlich im britischen Fernsehen von seinem neuen Alltag mit der Familie. Er betonte, dass der Besuch einer britischen Schule Archie und Lilibet deutlich selbstbewusster gemacht habe. Die Kinder sollen sich in der neuen Umgebung besser integriert fühlen.

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Diese Aussage steht in starkem Kontrast zu früheren Aussagen des Prinzen. Noch im Mai 2025 hatte Harry gegenüber der BBC erklärt, er könne sich wegen schwerwiegender Sicherheitsbedenken kaum vorstellen, mit seiner Familie nach Großbritannien zurückzukehren. Die jetzige Entscheidung wirkt daher für viele Beobachter überraschend und widerspricht der bisherigen öffentlichen Distanzierung. Freunde und Unterstützer sollen die Rückkehr jedoch von Anfang an gefördert haben.

Widersprüche in der öffentlichen Wahrnehmung

Die Berichterstattung der Bild-Zeitung hat die Spekulationen um die wahren Beweggründe weiter angeheizt. Dort wurde explizit auf das abgelaufene Visum hingewiesen, während die offizielle Linie der Nähe zu Familie und Freunden betonte. Dies erzeugt ein Bild von widersprüchlichen Narrative, die das öffentliche Verständnis der Situation erschweren. Die Sussexes halten sich nach wie vor zurück, was die Details ihrer Aufenthaltsplanung betrifft.

Die Medienlandschaft reagiert darauf mit einer Welle von Analysen und Gerüchten. Während die eine Seite die politische oder administrative Hürde betont, weist die andere auf die emotionalen Bindungen hin. Es bleibt abzuwarten, ob Harry und Meghan diese öffentlichen Spekulationen offiziell widerlegen oder bestätigen werden. Der Fokus liegt derzeit auf der neuen Lebensrealität der Kinder in Europa.

Ausblick auf die zukünftige Planung

Die Klarstellung des Visa-Status in den USA eröffnet wieder neue Optionen für das Paar. Sie können zwischen einem Leben in Nordamerika und einem in Europa abwägen. Die Sicherheitsdebatten, die Harry 2025 noch vorantrieb, scheinen für den momentanen Umzug keine direkte blockierende Funktion mehr gehabt zu haben. Stattdessen dominieren nun die alltäglichen Herausforderungen der Kindererziehung in einem neuen kulturellen Umfeld.

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Die Zukunft wird zeigen, ob diese Struktur dauerhaft Bestand haben wird. Die öffentliche Aufmerksamkeit auf die Sussexes bleibt unverändert hoch. Jeder Schritt, den Archie und Lilibet in ihrer neuen schulischen Laufbahn machen, wird intensiv verfolgt. Die mediale Berichterstattung über mögliche rechtliche Hürden wird wahrscheinlich anhalten, solange keine klare Positionierung erfolgt.