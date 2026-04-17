Harry und Meghan: Offene Worte über Verlust, Hass und mentale Gesundheit

Prinz Harry spricht offen über den Tod seiner Mutter und seine eigenen Kämpfe mit der Rolle als Royal. Herzogin Meghan berichtet von zehn Jahren täglichem Online-Hass. Beide loben Australiens Social-Media-Verbot für Minderjährige und betonen die Bedeutung professioneller Hilfe.

Prinz Harry und Herzogin Meghan setzen auf ihrer Australien-Reise ein starkes Zeichen für mentale Gesundheit und gegen Online-Hass . Beim InterEdge Summit in Melbourne sprach der Herzog von Sussex, Harry, ungewohnt offen über den tiefgreifenden Einfluss des frühen Verlusts seiner Mutter, Prinzessin Diana , auf sein Leben. "Nachdem meine Mutter kurz vor meinem 13. Geburtstag starb, dachte ich: Ich will diesen Job nicht.

Ich will diese Rolle nicht, wohin das auch führt, ich mag das nicht", gestand Harry vor dem anwesenden Publikum. Er reflektierte, dass die Rolle eines "arbeitenden Royals" seine Mutter das Leben gekostet habe. Lange Zeit habe er versucht, die damit verbundenen Belastungen zu ignorieren, "den Kopf in den Sand gesteckt", bevor er gemeinsam mit Meghan den Entschluss fasste, nach den USA zu ziehen. Harry gab zu, sich in vielen Phasen seines Lebens "verloren, verraten oder völlig machtlos" gefühlt zu haben. Die Einladung, auf dem Gipfeltreffen zu sprechen, habe ihn zunächst verunsichert, da er abwägen musste, ob er sich als jemand präsentieren solle, der trotz allem "seinen Kram im Griff hat" oder als jemand, der "trotz des Anscheins eigentlich gar nicht im Griff hat". Erst mit der eigenen Vaterschaft habe sich sein Blickwinkel entscheidend verändert. Er erkannte, wie stark Kinder die Überlastung ihrer Eltern wahrnehmen. "Eine der grössten Veränderungen kam, als ich erkannte, dass um Hilfe zu bitten keine Schwäche ist – es ist eine Form von Stärke", betonte Harry. Zuvor teilte Herzogin Meghan an der Swinburne University of Technology in Melbourne eindringliche persönliche Erfahrungen mit der brutalen Realität des Online-Hasses. "Seit jetzt zehn Jahren, jeden einzelnen Tag seit zehn Jahren, werde ich gemobbt und attackiert", sagte sie bewegt vor den Studierenden. Sie enthüllte, die "meistgetrollte Person auf der ganzen Welt" gewesen zu sein, fügte aber mit bemerkenswerter Stärke hinzu: "Ich bin immer noch hier." Meghan kritisierte scharf die mangelnde Motivation von Social-Media-Konzernen, gegen die gezielte Hetze im Netz vorzugehen. Sie beschrieb die milliardenschwere Industrie als "komplett verankert in Grausamkeit, um Klicks zu generieren – das wird sich nicht ändern. Also müsst ihr stärker sein als das." Ihre Botschaft an die jungen Zuhörer war klar: Sie müssen Strategien entwickeln, um sich gegen diesen digitalen Sturm zu wappnen. Prinz Harry schloss sich Meghans Appell an und äusserte sich äusserst positiv über Australiens gesetzliches Verbot sozialer Medien für unter 16-Jährige. "Australien hat die Führung übernommen. Eure Regierung war das erste Land der Welt, das ein Verbot eingeführt hat", lobte der 41-Jährige. "Vom Standpunkt der Verantwortung und Führungsstärke aus – episch." Er fügte jedoch hinzu, dass die Notwendigkeit eines solchen Verbots eigentlich vermieden werden sollte. Seiner Meinung nach müssten die Plattform-Betreiber zur Verantwortung gezogen werden, anstatt Jugendliche für ein Produkt zu bestrafen, das eigentlich Sicherheit bieten sollte. Auf derselben Veranstaltung sprach Harry auch offen über seinen eigenen, langen Weg zur Therapie. Er enthüllte, dass er gewartet habe, "bis ich buchstäblich in Fötusstellung auf dem Küchenboden lag", bevor er sich letztlich professionelle Hilfe suchte. Im Rahmen ihrer Tour besuchte das Paar auch ein Programm der australischen Jugend-Mental-Health-Organisation Batyr. Diese Organisation setzt sich dafür ein, durch persönliche Erfahrungsberichte offene Gespräche über seelische Gesundheit anzustossen. Nach ihrem letzten Tag in Melbourne reisten Prinz Harry und Herzogin Meghan weiter nach Sydney, um ihre Reise fortzusetzen und weitere wichtige Themen anzusprechen





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