Harry Potter: 18 Schauspieler verstorben, neue HBO-Serie startet im Dezember

Einundzwanzig Jahre nach der Premiere und kurz vor dem Start der HBO-Serie gedenken Fans der 18 verstorbenen Darsteller der Filmreihe von 2001.

Vor genau 25 Jahren, am 4. November 2001, feierte der erste Film der " Harry Potter"-Reihe seine Weltpremiere. Die Filmadaptation der Romane von J.K. Rowling ist seitdem zu einem globalen Phänomen geworden, das Millionen von Fans seit einem Vierteljahrhundert begeistert. Während die Geschichte auf dem Bildschirm weiterlebt, hat das Schicksal einige der wichtigsten Akteure ereilt. Bis heute sind 18 Darsteller der Filmreihe verstorben, darunter die legendären Schauspieler Alan Rickman und Maggie Smith.

Näheres zur neuen HBO-Serie und Starttermin

Am 25. Dezember startet die neue HBO-Serie, die sich auf den jungen Zauberlehrling Harry Potter konzentriert. Diese Produktion verspricht, die Geschichte der Hogwarts-Schüler neu zu erzählen und damit die Erwartungen einer neuen Generation von Zuschauern zu erfüllen. Die Ankündigung der Serie fällt in eine Zeit, in der die Emotionen gegenüber den verstorbenen Schauspielerkollegen besonders hoch sind.

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Tragischer Verlust des Alan Rickman und Maggie Smith

Der verstorbene Alan Rickman verkörperte den Professor Severus Snape in allen acht Teilen der "Harry Potter"-Reihe und gilt als einer der markantesten Charaktere. Er verstarb am 14. Januar 2016, nur wenige Wochen vor seinem 70. Geburtstag. Maggie Smith erlangte durch ihre Rolle als Professor Minerva McGonagall in den "Harry Potter"-Verfilmungen Kultstatus. Die Oscarpreisträgerin verstarb am 27. September 2024 im Alter von 89 Jahren in London. Beide Namen stehen unweigerlich im Fokus, wenn über den Fortbestand der filmischen Welt gesprochen wird.

Weitere verurteilte Schauspieler der Hogwarts-Staffel

Michael Gambon übernahm den Hogwarts-Schulleiter Albus Dumbledore vom dritten bis zum achten Film. Der Schauspieler verstarb am 27. September 2023 im Alter von 82 Jahren. Auch Robbie Coltrane, der Hagrid verkörperte, fehlt. Am 14. Oktober 2022 verstarb Coltrane im Alter von 72 Jahren und machte die Figur des Hüters der Schlüssel und Ländereien zu einem absoluten Sympathieträger. Helen McCrory, die ab dem sechsten Film als Narcissa Malfoy zu sehen war, starb am 16. April 2021 mit 52 Jahren an Krebs. Sie war in beiden Teilen der "Heiligtümer des Todes"-Verfilmungen präsent.

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Darsteller aus den ersten Teilen der Filmreihe

Robert Hardy, der den Zaubereiminister Cornelius Fudge in insgesamt vier Teilen darstellte, starb am 3. August 2017 im Alter von 91 Jahren. John Hurt, der Zauberstabmacher Garrick Ollivander, verstarb am 25. Januar 2017 im Alter von 77 Jahren. Richard Griffiths, der den Onkel Vernon Dursley in fünf Filmen spielte, starb am 28. März 2013 im Alter von 65 Jahren. Roger Lloyd-Pack, bekannt als Bartemius Crouch, verstarb am 16. Januar 2014 im Alter von 69 Jahren. Dave Legeno, der den Werwolf Fenrir Greyback spielte, starb 2014 im Alter von 50 Jahren an einem Hitzschlag im Death Valley.

Gedenken an frühe Darsteller und das Erbe der Serie

Auch aus den sehr frühen Teilen der Reihe fehlen nun Namen. Richard Harris, der Dumbledore in den ersten beiden Filmen verkörperte, verstarb am 25. Oktober 2002 im Alter von 72 Jahren. Elizabeth Spriggs, die "Fette Dame" im ersten Film, starb am 2. Juli 2008 im Alter von 78 Jahren. Simon Fisher-Becker, als "Der Fette Mönch" bekannt, verstarb am 9. März 2025 im Alter von 63 Jahren. Michael Byrne, der in "Heiligtümer des Todes - Teil 1" als gealterter Gellert Grindelwald auftrat, verstarb am 20. Juni 2026. Die Serie lebt trotz dieser Verluste weiter, während die Fans auf die neue HBO-Produktion warten.