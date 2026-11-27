Nach einem Cyberangriff, der 2,5 Millionen Franken aus Konten und Pensionskasse stahl, wurde die Harry Kolb AG liquidiert. Inhaber Harry Kolb legt Beschwerde gegen den Konkurs ein.

Hacken haben das Reisebüro Harry Kolb AG in Kilchberg bei Zürich schwer getroffen und einen Konkurs herbeigeführt. Der Inhaber Harry Kolb berichtete, dass Kriminelle die Konten und die Pensionskasse geleert und dabei 2,5 Millionen Franken gestohlen haben. Diese summierten sich zu den finanziellen Problemen des Unternehmens bei, die nun zur gerichtlichen Auflösung geführt haben.

Konkurs und Beschwerde bei Gericht

Das Bezirksgericht Horgen hat über das Unternehmen Harry Kolb AG den Konkurs eröffnet. Harry Kolb hat gegen diese Entscheidung beim Zürcher Obergericht Beschwerde eingelegt, um das Verfahren anzufechten. Die Ermittlungen durch die Polizei laufen noch, doch der Status des Unternehmens ist seit dem 20. Oktober offiziell als aufgelöst gemeldet.

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Hacker drangen über Steuerunterlagen ein

Den Informationen von Harry Kolb zufolge verschafften sich die Angreifer zunächst Zugriff auf Steuerunterlagen des Betriebs. Über diesen Weg gelangten sie an sensible Informationen über die Kundenkonten. Nachdem sie sich Zugang verschafft hatten, räumten sie alle Firmenkonten sowie die Pensionskasse leer. Zudem fordern die Täter seither wiederholt Lösegeld, um noch mehr Geld zu erpressen.

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Geschäftsbriefkasten gesperrt und Angestellte freigestellt

Die unmittelbaren Folgen des Bankrotts betreffen auch die räumlichen Gegebenheiten und das Personal. Das Konkursamt Thalwil hat die Angestellten des Reisebüros per sofort freigestellt. Harry Kolb darf das Büro nicht mehr betreten und darf nicht einmal den Geschäftsbriefkasten leeren. Ein langjähriger japanischer Partner warnte Harry Kolb, als dieser eine Rechnung nicht mehr begleichen konnte, und beauftragte einen Zürcher Anwalt mit der Konkursforderung.

Rechtliche Schritte und finanzielle Zukunft

Harry Kolb bleibt trotz der dramatischen Lage zuversichtlich und hofft, das gestohlene Geld auftreiben und die offenen Verbindlichkeiten begleichen zu können. Der genaue technische Ablauf des Cyberangriffs ist weiterhin ungeklärt, doch die rechtlichen Schritte sind bereits eingeleitet. Ob die Beschwerde beim Zürcher Obergericht erfolgreich sein wird, wird sich in den nächsten Tagen zeigen.