Harry Kane, der Stürmer des FC Bayern, wird als erster Engländer nach 25 Jahren mit dem prestigeträchtigen Ballon d'Or ausgezeichnet. Der Verein und Harry Kane haben zusammengefunden, sind zusammen gewachsen und erreichen zusammen die allerhöchsten Ziele.

Harry Kane, der Stürmer des FC Bayern, wird als erster Engländer nach 25 Jahren mit dem prestigeträchtigen Ballon d'Or ausgezeichnet. Im London Palladium riefen die englischen Fans seinen Namen, als er dankte und sich für die Auszeichnung beglückwünschte.

'Nicht viele Menschen hätten das gedacht, dass ich es so weit bringen würde', sagte Kane im Interview mit DAZN. Er sei nie der Spieler gewesen, von dem die Leute gedacht hätten, dass er ein Superstar werden würde. Nun ist er es geworden und hat sich mit sechs Toren im letzten Jahr für den Ballon d'Or qualifiziert.

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Reaktion des englischen Nationaltrainers auf den Gewinn

Der englische Nationaltrainer, ehemaliger Bayern-Trainer, sagte: 'Mir sind schon vor langer Zeit die Superlative ausgegangen, um deine Leistungen zu beschreiben, aber ich freue mich sehr zu sehen, dass du nun auch offiziell von der Fussballwelt anerkannt wurdest.

' Kane bedankte sich bei seinen Wegbegleitern, darunter Thomas Tuchel und Vincent Kompany, und dankte seinen Freunden und Familie, die ihn durch dick und dünn begleitet haben. Er sagte: 'Ihr seid der Grund, warum ich das tue. Das hier ist ein ganz besonderer Moment. Ich kann es kaum erwarten, euch zu sehen und mit euch zu feiern.

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Ich liebe euch sehr.

Würdigung durch den FC Bayern und weitere Ehrungen

' Die Bayern-Präsidenten und -Vorstandsvorsitzende gratulierten Kane zu seiner Auszeichnung und nannten ihn einen brillanten Kapitän und bemerkenswerten Spieler. Die Auszeichnung ist ein stolzer Tag für den FC Bayern und zeigt, dass der Verein und Harry Kane zusammengefunden, sind zusammen gewachsen und die allerhöchsten Ziele erreicht haben. Die Münchner kündigten an, dass Kane beim Bundesliga-Gipfel am Samstag gegen Borussia Dortmund noch einmal im Stadion geehrt werden wird.