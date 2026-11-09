Harry Kane verfehlt Fifpro World11 trotz Ballon d'Or

Harry Kane bleibt trotz Ballon d'Or-Auszeichnung außen vor. Die Fifpro-Weltwahl wird von Spielern getroffen, wobei Mbappé, Haaland, Messi und Yamal die Angriffsspitze bilden. Kane landete knapp auf Platz fünf.

Harry Kane bleibt im Jahr 2024 überraschend von der prestigeträchtigen Fifpro World11 ausgeschlossen, obwohl der Bayern-Stürmer kürzlich den Ballon d'Or entgegengenommen hat. Die weltweite Spielergewerkschaft Fifpro hat am Donnerstag ihre Mannschaft des Jahres bekanntgegeben, wobei der englische Rekordtorschütze in der öffentlichen Liste nicht erscheint. Diese Entscheidung löste Diskussionen aus, da Kane in der Saison 2023 einen historischen Trefferrekord aufgestellt hat und als einer der besten Angreifer der Welt gilt.

Fünf Stürmer bilden die Offensive

Die angreifenden Positionen der Fifpro World11 werden ausschließlich von vier Spielern besetzt: Erling Haaland, Kylian Mbappé, Lionel Messi und Lamine Yamal. Diese vier Athleten gelten innerhalb der Spielerbasis als die dominierenden Kräfte im letzten Drittel des Feldes. Die Wahl erfolgt jährlich durch eine enorme Basis von Kollegen, was die Auswahl besonders interessant für die Analyse aktueller Leistungsträger macht.

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Die Zusammensetzung dieser Angriffsreihe spiegelt die Stimmen der professionellen Fußballer wider. Während Mbappé die meisten Stimmen im gesamten Wettbewerb erhielt, belegten die anderen drei Namen die verbliebenen Plätze in der Offensive. Harry Kane, der bisher für Tottenham Hotspur und nun für den FC Bayern München aufläuft, hat trotz seiner exzellenten individuellen Leistungen in dieser spezifischen Rangliste keinen Platz gefunden.

Abstimmungsergebnis und Platzierungen

Die detaillierte Auswertung der Wählerstimmen zeigt, dass Harry Kane den fünften Platz belegte und damit die Auswahl knapp verpasste. Mit 27,6 Prozent der abgegebenen Stimmen landete der deutsche Bundesligastürmer nur 0,8 Prozentpunkte hinter Erling Haaland, der den vierten Platz in der Gesamtberücksichtigung einnahm. Diese minimale Differenz von weniger als einem Prozentpunkt unterstreicht die enge Konkurrentensituation in der Spitze der Spielerbewertung.

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Kylian Mbappé dominierte die Abstimmung klar und erhielt 46 Prozent der Stimmen, was ihn zum besten Spieler der Wahl machte. Lamine Yamal folgte mit 37,4 Prozent an dritter Stelle, während Lionel Messi mit 29,5 Prozent der Stimmen auf den vierten Platz in der Gesamtliste kam. Messi kehrte damit erstmals seit 2023 in die prestigeträchtige Auswahl zurück, was seine 18. Nominierung in diesem Zeitraum darstellt.

Unterschiedliche Bewertungsmechanismen

Ein wesentlicher Grund für die Diskrepanz zwischen dem Ballon d'Or und der Fifpro-Auswahl liegt in den verschiedenen Gremien, die die Preise verleihen. Der Ballon d'Or wird vom Fachmagazin France Football und der UEFA vergeben. Bei dieser Wahl entscheiden Journalisten und Trainer aus den Top-100-Nationen der FIFA-Weltrangliste über den Gewinner, nicht die aktiven Profispieler selbst.

Die Fifpro-Wahl hingegen basiert ausschließlich auf der Meinung der Spielerkollegen. Diese 19.806 Profis bewerteten die Leistungen ihrer Konkurrenten im abgelaufenen Kalenderjahr. Für Harry Kane bedeutete dies, dass seine Leistung auf dem Platz zwar hoch geschätzt wurde, aber die Konkurrenz durch Mbappé und Yamal in den Augen der Spieler stärker war. Der Weltverband FIFA vergibt zudem einen eigenen Preis, der jedoch parallel zum Ballon d'Or läuft.

Leistungsstatistik und Kontext

Harry Kanes statistische Leistungen in der vergangenen Saison sind bemerkenswert und erklären seine hohe Wählerakzeptanz. Der Angreifer erzielte für den FC Bayern München 61 Tore in einem einzigen Jahr und sorgte damit für Schlagzeilen in der gesamten Bundesliga. Für die englische Nationalmannschaft, die Three Lions, steuerte er weitere zwölf Tore bei, einschließlich sechs Treffern bei der Weltmeisterschaft im Sommer.

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Diese hohe Torquote unterstreicht, warum Kane in der Rangliste so weit oben lag. Der Ballon d'Or, den Kane Ende Oktober erhielt, bestätigte seine herausragende Rolle in der Weltnachricht. Dennoch zeigt die Fifpro-Entscheidung, dass die Präferenz der Spieler leicht abweichen kann. Mbappé und Yamal hatten bei der jährlichen Wahl der Fifpro die Plätze zwei und drei in der Gesamtberücksichtigung belegt, was ihre aktuelle Dominanz unter den Kollegen widerspiegelt.