Harry Kane gewinnt Ballon d'Or nur knapp vor Kylian Mbappe

Bayern-Stürmer Harry Kane hat sich nur knapp vor Kylian Mbappe als Gesamtsieger des Ballon d'Or durchgesetzt. Der Vorsprung des Engländers in der Journalistenwahl war minimal. Die genauen Zahlen werden Ende dieser Woche veröffentlicht.

In einem spannenden Kampf um den Ballon d'Or hat sich Bayern-Stürmer Harry Kane nur knapp vor Kylian Mbappe durchgesetzt. Der Vorsprung des Engländers in der Journalistenwahl war minimal, wie Vincent Garcia, Chefredakteur von ' France Football', bestätigte.

Winziger Vorsprung bei Ballon d'Or Wahl

Die Preisverleihung wurde gemeinsam mit der UEFA veranstaltet. Es ging dieses Mal wirklich nur um wenige Punkte, erklärte Garcia nach der Gala in London. Die genauen Zahlen werden Ende dieser Woche veröffentlicht. Garcia verriet jedoch, dass der Punktabstand zwischen Kane und Mbappe kleiner war als jener zwischen Rodri und Vini Jr. im Jahr 2024, der bei 41 Punkten gelegen hat.

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Die Jury hat sich aus Journalisten aus Top-100-Nationen der FIFA-Weltrangliste zusammengestellt, die aus 30 Nominierten jeweils die zehn besten Spieler gewählt haben. Der beste Spieler erhielt 15 Punkte, während die anderen nach Abstufung 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 und 1 Punkte bekamen. Ein lebhafter Krimi hatte sich um die Wahl entwickelt, wie Garcia berichtete.

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Dramatischer Verlauf der Punktewertung

Die Stimmen kamen eintrudelnd im Abstimmungszeitraum, und lange Zeit war Mbappe auf dem ersten Platz, während Kane auf ihn zulegte und am Ende den Sieg feierte.