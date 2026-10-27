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Harry Kane gewinnt Ballon d'Or nur knapp vor Kylian Mbappe

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Harry Kane gewinnt Ballon d'Or nur knapp vor Kylian Mbappe
Ballon D'or · Harry Kane · Kylian Mbappe
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Bayern-Stürmer Harry Kane hat sich nur knapp vor Kylian Mbappe als Gesamtsieger des Ballon d'Or durchgesetzt. Der Vorsprung des Engländers in der Journalistenwahl war minimal. Die genauen Zahlen werden Ende dieser Woche veröffentlicht.

In einem spannenden Kampf um den Ballon d'Or hat sich Bayern-Stürmer Harry Kane nur knapp vor Kylian Mbappe durchgesetzt. Der Vorsprung des Engländers in der Journalistenwahl war minimal, wie Vincent Garcia, Chefredakteur von ' France Football', bestätigte.

Winziger Vorsprung bei Ballon d'Or Wahl

Die Preisverleihung wurde gemeinsam mit der UEFA veranstaltet. Es ging dieses Mal wirklich nur um wenige Punkte, erklärte Garcia nach der Gala in London. Die genauen Zahlen werden Ende dieser Woche veröffentlicht. Garcia verriet jedoch, dass der Punktabstand zwischen Kane und Mbappe kleiner war als jener zwischen Rodri und Vini Jr. im Jahr 2024, der bei 41 Punkten gelegen hat.

Also readHarry Kane gewinnt den Ballon d'Or

Die Jury hat sich aus Journalisten aus Top-100-Nationen der FIFA-Weltrangliste zusammengestellt, die aus 30 Nominierten jeweils die zehn besten Spieler gewählt haben. Der beste Spieler erhielt 15 Punkte, während die anderen nach Abstufung 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 und 1 Punkte bekamen. Ein lebhafter Krimi hatte sich um die Wahl entwickelt, wie Garcia berichtete.

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Dramatischer Verlauf der Punktewertung

Die Stimmen kamen eintrudelnd im Abstimmungszeitraum, und lange Zeit war Mbappe auf dem ersten Platz, während Kane auf ihn zulegte und am Ende den Sieg feierte.

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Harry Kane gewinnt den Ballon d'Or und wird von seiner Frau Katie begleitet. Die beiden kennen sich seit ihrer Kindheit in London, wo sie dieselben Schulen besuchten und eine Jugendliebe wurden. Nach ihrer Verlobung 2017 und Hochzeit 2019 leben sie heute mit ihren vier Kindern in Deutschland. Katie studierte Sportwissenschaften und arbeitete als Fitnesstrainerin.

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