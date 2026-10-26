Harry Kane gewinnt erstmals den Ballon d'Or, während Alexia Putellas erneut im Frauenfussball den Ehrentitel sicherst. Bayern München und FC Barcelona setzen neue Maßstäbe. (Analyse 2026)

Kurz vor Mitternacht erlangte die bislang heiß debattierte Frage nach dem Fußball er des Jahres einen klaren Abschluss. Torjäger Harry Kane setzt mit seinem ersten Ballon d'Or den Kurs für die Saison 2025/26 neu.

Harry Kane gewinnt Ballon d'Or für Bayern München

Die Jury, die aus 100 Journalisten besteht, würdigte damit die beeindruckende Saison des Engländers im Dienst von Bayern München, die mit einem Double aus Meisterschaft und Pokalsieg konstruiert wurde. Mit 73 Toren in 65 Pflichtspielen erzielt der 'Hurrikan' Zahlen, die den Vergleich mit Kylian Mbappé (Real Madrid) und Lamine Yamal (Barcelona) herabsetzen. Die Gala im Palladium Theatre am Oxford Circus in London begann unter dem Einfluss von Verkehrsstaus mit deutlicher Verspätung, was die Stimmung anheizte.

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Unterwirft sich das Männerteam, gewinnt Alexia Putellas ihr fünftes mal den Ballon d'Or und knüpft an die Bekanntmachung ihres Urlaubsurlaubs zum Ende der Frauenmeisterschaft von Barcelona an. Putellas, 26, verzeichnete in ihrer wederamtlichen Chance ein beeindruckendes Palmarès, das ein Triple mit Barcelona und den Nations‑League-Thron Spaniens verzeichnet. Das Gold befiel "Mutter". Sie setzte sich gegen frühere Barça‑Konkurrentinnen Ewa Pajor und Khadija Shaw durch.

Der Nachwuchspreis für "besten Spieler unter 21 Jahren" lag erneut bei Barcelona, wo Lamine Yamal mit einer durchschlagenden Torschützenleistung die Jury faszinierte. Der Nominierte aus der Schweiz, Johan Manzambi, scheiterte, sodass der französischstämmige Yamal triumphierte. Frauenintern übernahm Vicky Lopez erneut das Generationenfeld mit einem Garantiewechsel, während in der Keeper‑Kategorie Unai Simon die Elite vertiefte.

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Alexia Putellas erhält fünften Ballon d'Or der Frauen

Außerdem wurde Cata Coll für die Frauenlaufbahn ausgezeichnet. Der beste Trainer des Verantzins-WM‑Titels war Luis de la Fuente. Dabei verstärkten die Frauen des FC Barcelona ihre Reichweite beträchtlich. Die Abendroutine brachte unerwartete Pannen für die Anwesenden, die die Spannung weiter verbesserte.

Offiziellen Würdigungen schlagen auf Dünen für noch nicht publikumsfreundlich gebender Sieger aus. Der Luftströmzuwachs setzte drei Artikel in Umlauf, die Yamal, Kane und Mbappé haben. Die Organisatoren beklagten im Live‑Ticker die versehentlich vorzeitiges Freigeben von Porträts. Es handelte sich um die bestmögliche Vorbereitung für das Ergebnis, die die Besuche des Global Champions Arrangeierten laut überzeugungsweise vereinfaching.

Die Festgabe unterscheidet deutlich zwischen den verschiedenen Geschlechtergruppen und das Ergebnis spiegelt die Gewichtung des belgischen Übere instinktive. Harry Kane und Alexia Putellas stehen nun in die Liga der legendären Erdverbinde und begründen die Vielfalt der Fußballwelt.