Harry Kane bricht Englands Rekord als Nationalspieler und sichert Viertelfinale

Harry Kane stellt mit seinem 126. Länderspiel den englischen Rekord auf und sichert mit dem Sieg gegen Kroatien den Einzug ins Nations-League-Viertelfinale.

Der englische Nationaltrainer Thomas Tuchel hat einen historischen Moment in der Geschichte des englischen Fußballs erlebt, als Kapitän Harry Kane seinen 126. Auftrag für die Three Lions absolvierte. Dieser Meilenstein wurde beim 2:1-Sieg gegen Kroatien gefeiert und markiert Kane als den alleinigen Rekord-Nationalspieler England s. Der 33-jährige Profi des FC Bayern überholte dabei die lange gehütete Bestmarke des früheren Torwarts Peter Shilton, der zuvor als Inhaber dieses Titels gegolten hatte.

Rekordmarke und entscheidender Elfmeter

Neben der persönlichen Ehrung als Rekordspieler konnte Kane auch ein wichtiges individuelles Tor zur Tagesordnung hinzufügen. Mit seinem 92. Länderspieltor im Trikot der englischen Auswahl sicherte er dem Team den wichtigen Sieg. Der entscheidende Moment fiel in der 64. Minute, als Kane einen Foulelfmeter verwandelte, der das Spiel endgültig entschied. Zuvor hatte der Treffer von Morgan Rogers in der 24. Minute die Führung für England eingeleitet, die durch den Ausgleichstreffer von Petar Sucic in der 59. Minute für Kroatien vorübergehend hinfällig schien.

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Sicherheit im Viertelfinale für England

Durch den Sieg im direkten Duell gegen Kroatien hat sich England die Qualifikation für das Viertelfinal der Nations League bereits gesichert. Dies ist ein erheblicher Fortschritt für das Team unter der Leitung von Thomas Tuchel. Die Gruppensituation hat sich damit klar zugunsten der Engländer entwickelt, die nun auf einen freien Platz in der nächsten Runde hoffen können. Die Leistung des Teams zeigte insbesondere in der Schlussphase, als man den Vorsprung gegen das aggressive Pressing Kroatiens hielt.

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Konkurrenz im Feld der Halbfinalisten

Während sich England in Richtung Viertelfinal qualifiziert hat, haben sich mit Spanien und Portugal bereits zwei weitere Teams für die nächste Runde qualifiziert. Spanien hat seinen Platz durch einen 2:0-Sieg gegen Tschechien errungen. Dabei trafen Alex Baena in der 39. Minute per Handelfmeter und Marc Pubill kurz vor Spielende in der 90. Minute und sechsten Sekunde ins Tor. Tschechien sah sich zudem mit einer Reduzierung konfrontiert, nachdem Ladislav Krejci die rote Karte gezeigt wurde, was das Team für fast 20 Minuten nur noch zu zehnt auf dem Platz stehen ließ.

Ausblick auf das letzte Gruppenspiel

Der Weg in die Endrunde ist nun geebnet, doch die Gruppe 3 ist noch nicht vollständig ausgespielt. Am kommenden Sonntag steht das letzte Gruppenspiel an, das in Madrid gegen Spanien ausgetragen wird. Für England bedeutet dies ein Direktduell gegen einen der direkten Konkurrenten um die Plätze in der Nations League. Thomas Tuchel wird sein Team nun darauf vorbereiten, diese letzte Hürde in der Gruppenphase erfolgreich zu meistern, um die Form für die K.-o.-Phase zu optimieren.