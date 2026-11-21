FC Bayern München muss auf Harry Kane verzichten. Der Stürmer fällt monatelang nach Verletzung aus. Kompany bestätigt Längere Pause für den Ballon-d'Or-Gewinner.

Der FC Bayern München erleidet einen massiven personellen Rückschlag, als Harry Kane in der 20. Minute aufgrund einer Verletzung ausgewechselt werden musste. Der englische Nationalspieler erlitt einen Zweikampf mit Joël Schmied, bei dem er sich das obere Sprunggelenk verletzte. Trainer Vincent Kompany bestätigte anschliessend, dass der Angreifer wohl monatelang ausfallen wird, was ihn vor eine sehr schwierige Phase für die Münchner Mannschaft stellt.

Kane verpasst Monate aufgrund Sprunggelenkverletzung

Die Diagnose bestätigt die schlimmsten Befürchtungen der Vereinsführung und der Anhänger. Harry Kane fällt nicht nur für einige Wochen, sondern für mehrere Monate aus. Dies ist ein enormer Verlust für die offensive Linie des Bundesligisten. Der Ballon-d'Or-Gewinner war in den letzten Wochen ein zentraler Bestandteil der Spielidee und seiner neuen Mannschaft.

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Die Verletzung geschah, als Kane auf dem Rasen aktiv war und in einen Zweikampf mit dem Gegner Joël Schmied verwickelt war. Er wurde kurz gepflegt, um auf das Feld zurückzukehren, doch sein Einsatz endete bereits in der 20. Spielminute. Der Stürmer musste sofort ausgewechselt werden, da er offensichtlich nicht mehr weiter spielen konnte. Diese Situation ist für die Planung der restlichen Saison besonders ungünstig.

Erweiterte Liste der Ausfälle bei den Bayern

Die Personalnotlage im Kader wird durch diese Nachricht noch verschärft, da Harry Kane nun zu einer bereits bestehenden Liste von verletzteten Schlüsselspielern hinzukommt. Der Verein muss nun auf einen weiteren wichtigen Spieler verzichten, was die verfügbaren Optionen im Angriff stark reduziert. Die Mannschaft steht vor der Herausforderung, diese Lücke zu füllen.

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Zusammen mit Kane fallen auch Luis Diaz, Ismael Saibari und Alphonso Davies lange Zeit aus. Diese Namen stehen auf der offiziellen Liste der Ausfälle beim FC Bayern München. Jeder dieser Spieler hat eine wichtige Rolle in der Startformation oder im Rotationssystem inne. Der Wegfall von so vielen Kräften gleichzeitig putscht die taktischen Pläne des Trainerstabs komplett durcheinander.

Kompany fordert Mentalität und neue Träger der Mannschaft

Trainer Vincent Kompany versucht, die Situation in der Öffentlichkeit zu beruhigen, indem er auf die verfügbaren Ressourcen im Kader hinweist. Er betonte, dass er andere Jungs habe, die die Mannschaft jetzt tragen müssen. Kompany verwies darauf, dass er solche Phasen nicht zum ersten Mal durchmache und gelobt daher die Stärke der verbleibenden Squad-Mitglieder.

Gleichzeitig hob er die einzigartige Klasse von Harry Kane hervor. Er bezeichnete den Stürmer explizit als einen "Welt-Spieler, den du nicht ersetzen kannst". Dies unterstreicht die enorme Tragweite des Ausfalls für die sportliche Perspektive. Kompany verwies darauf, dass jetzt vor allem die Mentalität und die Spieler, die unverletzt sind, gefordert sind. Er will die negativen Seiten der Verletzungen nicht überbetonen, sondern den Fokus auf das Positive legen.

Michael Olise kehrt bald zurück nach Fussprellung

Im Gegensatz zu Harry Kane sieht die Prognose für Michael Olise deutlich optimistischer aus. Auch der Franzose musste im Spiel verletzt ausgewechselt werden, doch seine Diagnose fällt deutlich weniger schwer aus. Er erlitt bloss eine Fussprellung, die als vergleichsweise harmlos eingestuft wird.

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Michael Olise dürfte bald wieder auf dem Platz stehen und kann somit kurzfristig zur Verfügung stehen. Dies bietet der Trainerstaff eine kleine Atempause bei der Suche nach Ersatzleistungen im offensiven Mittelfeld oder auf den Flügelpositionen. Für Kane bleibt jedoch nur abzuwarten, wie schnell die Heilung des Sprunggelenks voranschreitet.

Der Ausfall über mehrere Wochen birgt zudem das Risiko körperlicher Nachteile durch Inaktivität. Spieler, die wochenlang nicht säckeln dürfen, neigen dazu, ein paar Kilo zuzulegen. Dieser Effekt hat dem verwöhnten Appetit von Harry Kane jedoch kaum geschadet, da er sich bereits im Team etabliert hat. Jetzt gilt es, Geduld zu haben und auf die Genesung zu setzen.