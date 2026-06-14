Harper Beckham will Bruder Brooklyn besuchen, aber zu einem Treffen kommt es nicht

Harper Beckham wollte ihren Bruder Brooklyn in Los Angeles besuchen, aber zu einem Treffen kam es nicht. Die 14-Jährige stand vor seinem Haus in Beverly Hills, aber er und seine Frau Nicola Peltz waren nicht zu Hause. Der Vorfall sorgt für Aufmerksamkeit, weil seit längerem über Spannungen innerhalb der Beckham-Familie spekuliert wird.

Harper Beckham wollte ihren entfremdeten Bruder Brooklyn in Los Angeles besuchen, aber zu einem Treffen kam es nicht. Die 14-Jährige stand vor seinem Haus in Beverly Hills, aber er und seine Frau Nicola Peltz waren nicht zu Hause.

Der Vorfall sorgt für Aufmerksamkeit, weil seit längerem über Spannungen innerhalb der Beckham-Familie spekuliert wird. Bruder Romeo hatte noch vor der Walk-of-Fame-Zeremonie gesagt, dass er hofft, dass Brooklyn kommt, aber sie lieben ihn. Ein Sprecher von Brooklyn Beckham und Nicola Peltz weist die Berichte zurück und deutet an, der Besuch sei nur für die Fotografen, die bereitstanden, als der Brief übergeben wurde. Die Beckham-Familie hat sich dazu bislang nicht zu dem Vorfall geäussert.

David Beckham wird auf dem Hollywood Walk of Fame mit einem Stern geehrt, die Laudatio hält Tom Cruise. Der Fußball-Legende ist der erste Fußballer, der einen Hollywood-Stern erhält





bluenews_de / 🏆 20. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Beckham-Familie Harper Beckham Brooklyn Beckham Nicola Peltz David Beckham

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Geschwisterstreit im Kanton Zug: Streit um Grundstücke am Ägerisee endet mit SchuldsprüchenEine Schwester zeigte ihren Bruder an, weil er Familiengrundstücke am Ägerisee zu billig verkauft haben soll. Nun hat das Gericht geurteilt – der prominente Käufer geht straffrei aus.

Read more »

– Halbbruder verrät: So hat sich Muri verändert!Ertan Irizik (61) ist der Halbbruder von Nati-Coach Murat Yakin (51). Der Wahl-St. Galler und Ex-FCSG-Spieler erklärt seinen Bruder.

Read more »

David Beckham erhält Hollywoodstern: Tom Cruise hält LaudatioDavid Beckham wurde auf dem Walk of Fame geehrt. Tom Cruise, der sich selten zeigt, hielt eine bewegende Rede.

Read more »

David Beckham erhält einen Hollywood-Stern – Sohn Brooklyn bleibt der Zeremonie fernAls erster Fussballer überhaupt erhält Sir David Beckham einen Stern auf dem berühmten Hollywood Walk of Fame. Während Filmstar Tom Cruise eine Rede hält, fehlt ein Beckham-Familienmitglied.

Read more »