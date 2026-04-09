Harley-Davidson startet neue Markenplattform RIDE: Eine Hommage an Vergangenheit und Zukunft des Motorradfahrens

Harley-Davidson startet die globale Markenplattform RIDE, um die Marke neu zu beleben, die Motorradkultur zu feiern und den Weg in die Zukunft zu ebnen. RIDE steht für Gemeinschaft, Freiheit und das Lebensgefühl auf zwei Rädern.

Eine neue globale Markenplattform ebnet den Weg für die Zukunft von Harley-Davidson und zollt gleichzeitig der Vergangenheit der Marke Tribut. Mit der weltweiten Einführung von RIDE erfindet Harley-Davidson seine Marke neu. Diese überarbeitete Markenplattform würdigt über ein Jahrhundert Motorradkultur, ist für die Fahrer unserer Zeit konzipiert und ebnet Harley-Davidson den Weg in die Zukunft. RIDE , was im Deutschen so viel wie „ Motorradfahren “ bedeutet, ist mehr als nur ein Wort.

Es ist die Idee, die Harley-Davidson definiert und antreibt, die damit verbundenen Handlungen und Gefühle sowie die Lebenseinstellung, die seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1903 untrennbar mit der Marke verbunden sind. Es geht nicht nur um den Besitz eines Motorrads aus Milwaukee, sondern um eine echte Gemeinschaft leidenschaftlicher Fahrer. RIDE soll Menschen zusammenbringen, Köpfe freimachen und Meilen in unvergessliche Geschichten verwandeln. Damit unterstreicht RIDE die enorme Bedeutung des Lebens auf zwei Rädern. Artie Starrs, President und Chief Executive Officer von Harley-Davidson, freut sich, die Plattform RIDE als Neustart der Marke im Vorfeld der Einführung der Unternehmensstrategie im Mai zu präsentieren. RIDE zelebriert den Spaß und die Freude, die Menschen beim Fahren des nach unserer Überzeugung besten Motorrads der Welt, einer Harley-Davidson, erleben. Mit dem Start von RIDE präsentiert sich Harley-Davidson in einer neuen visuellen Identität, deren Kern die Rückkehr des klassischen Bar & Shield Logos bildet. Dies ist eine Hommage an die Anfänge des Unternehmens und ein Zeichen dafür, welche Rolle die Historie weiterhin bei der Gestaltung der Zukunft spielt. \Das Debüt der Plattform wird mit dem ikonischen Song „On the Road Again“ von Willie Nelson zum Leben erweckt, der authentische Aufnahmen von echten Fahrern und die unbändige Freude am Motorradfahren, am RIDE, zeigt. Der Spot beleuchtet den Geist der Straße und die damit verbundene Lebensweise – eine Gemeinschaft, die Harley-Davidson ins Leben gerufen hat und auch in Zukunft fördert. Seit über einem Jahrhundert verkörpert Harley-Davidson die Essenz des Motorradfahrens. RIDE ist das nächste Kapitel, das jedem Fahrer den Weg ebnet – denjenigen, die von Anfang an dabei waren, und allen, die bereit sind, sich der Gemeinschaft anzuschließen. Das Fazit: mehr Biker, mehr Motorradtouren, mehr Freiheit und mehr Geschichten, die es zu erzählen gibt. Das komplette RIDE-Video ist ebenfalls verfügbar, um in die Welt von Harley-Davidson einzutauchen und die Essenz des Motorradfahrens hautnah zu erleben. Die neue Markenplattform soll nicht nur die Vergangenheit ehren, sondern auch neue Zielgruppen ansprechen und die Marke für zukünftige Generationen relevant machen. Durch die Betonung der Gemeinschaft und des Abenteuers, das mit dem Motorradfahren verbunden ist, positioniert sich Harley-Davidson als mehr als nur ein Motorradhersteller – als ein Lebensstil, der Freiheit, Individualität und die Freude am Entdecken verkörpert.\Die neue visuelle Identität, die mit RIDE eingeführt wird, umfasst eine Reihe von neuen Elementen, die das Erbe der Marke mit einem modernen Ansatz verbinden. Neben der Rückkehr des klassischen Logos werden auch neue Schriftarten, Farbpaletten und Bildsprachen verwendet, um das Erscheinungsbild von Harley-Davidson zu modernisieren und gleichzeitig die Kernwerte der Marke widerzuspiegeln. Diese Elemente werden in allen Kommunikationskanälen eingesetzt, von Marketingkampagnen bis hin zu Einzelhandelsmaterialien, um ein einheitliches und ansprechendes Markenerlebnis zu schaffen. Die Einführung von RIDE ist ein wichtiger Schritt für Harley-Davidson, um seine Position als führender Motorradhersteller zu festigen und seine Relevanz in einer sich ständig verändernden Welt zu sichern. Durch die Betonung der Gemeinschaft, des Erlebnisses und der Geschichte des Motorradfahrens will Harley-Davidson neue Kunden gewinnen und gleichzeitig seine treue Fangemeinde begeistern. Die Plattform soll nicht nur die Marke neu definieren, sondern auch eine Bewegung auslösen, die das Motorradfahren als eine Form der Selbstdarstellung, des Abenteuers und der Freiheit feiert. Das Unternehmen plant, die RIDE-Plattform kontinuierlich weiterzuentwickeln und neue Inhalte, Erlebnisse und Produkte einzuführen, um die Marke für die Zukunft relevant und spannend zu halten





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