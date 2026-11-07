Harald Schmidt Schweiz Tournee Zugreisen Humor

Harald Schmidt reist auf seiner Schweizer Tournee mit dem Zug. Der 69-jährige Entertainer erläutert Gründe für die Reiseart und gibt Einblicke in seine Show und Ansichten.

Der deutsche Entertainer Harald Schmidt ist derzeit mit seiner Tournee in der Schweiz unterwegs. Der 69-Jährige nutzt die Gelegenheit, Regionen zu erkunden, die er in seiner Jugend kennenlernte, und zieht dabei den Zug dem Auto vor. In einem Gespräch mit dem Hans Becker Verlag erläutert er seine Vorliebe für die Bahn und seine Sicht auf die Schweiz.

Präzision der Schweizer Bahnen

Harald Schmidt bevorzugt die Anreise mit dem Zug gegenüber dem Auto aufgrund der zeitlichen Planungssicherheit. Er verweist explizit auf die pünktlichen Schweizer Züge im Vergleich zu den langen Wartezeiten im deutschen Bahnverkehr. Schmidt betonte, dass Staus mit dem Auto unpräzise und zeitaufwendig seien. Ein konkretes Beispiel führte er an: Die Anreise von Neuruppin in Brandenburg, zwei Stunden nördlich von Berlin, sei mit dem Fahrzeug kaum machbar, aber mit der Bahn effizient.

Also read Eminem-Tournee 2027: Keine offiziellen Konzerttermine bekannt

Jugend in Sargans und Zürich

Der Entertainer verbindet einen Teil seiner Kindheit mit der Schweiz. In den Sommerferien verbrachte er regelmäßig Zeit in Sargans. Heute nutzt er die Auftritte, um weitere Gebiete kennenzulernen, was er als einen Betriebsausflug beschreibt. Am Abend geht er dann auf die Bühne. In Zürich schätzt er die fast konkurrenzlose Lage zwischen See und Bergen sowie die gute Fußgängereignung der Stadt. Zudem nennt er die Bäckerei John Baker als einen persönlichen Favoriten.

Advertisement

Sprachkenntnisse und Show-Format

Die Zusammenarbeit mit dem Manager Hugo Mauchle bereitet Harald Schmidt große Freude. Sie begleiten sich zu dritt und singen oft im Auto. Bei dem Stichwort Mireille Mathieu singen sie dieses Lied, das in der Schweiz sehr populär ist. Die Show entwickelt sich im Freiflug, bleibt aber in einem festen Gerüst. Themen wie Schnarchen, Krankheiten oder Elternabte interessieren ihn, während er sich von der Politik fernhält. Für ihn ist jede Bühne eine Royal Albert Hall.

Wirtschaft und internationale Stars

Harald Schmidt thematisiert auch den Schweizer Wohlstand und die hohen Lebenshaltungskosten, wie das Beispiel einer Butterbrezel zeigt. Er vergleicht dies mit deutschen Minderwertigkeitskomplexen. Erwähnt wird auch der Deutsche Aktienindex, der nach US-Wahlen stieg. International erinnert er sich an Roberto Blanco, den er in Paris traf. Der Entertainer sprach fließend Spanisch, Deutsch und Französisch und vertritt die Marke Spaß.