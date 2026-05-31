Harald Feller: Schweizer Diplomat zwischen Befreiung, Flucht und sowjetischer Entführung im Budapest 1945

Der Bericht schildert das Leben des Schweizer Botschaftsleiters Harald Feller im Februar 1945, seine Rettungsaktionen für Juden und schwedische Diplomaten, die nach der Rote-Armee-Befreiung erlittenen sowjetischen Entführungen und die anschließenden Verhandlungen der Schweiz ohne diplomatische Kontakte zu Moskau.

Harald Feller trat 1939 in den diplomatischen Dienst der Schweiz ein und wurde 1943 nach Budapest versetzt. Im Februar 1945 befand sich die ungarische Hauptstadt nach wochenlangen Kämpfen im Griff der Roten Armee, die mit rund 160 000 Toten einen der blutigsten Endphasen des Zweiten Weltkriegs markierte.

In den Trümmern von Buda, dem westlichen Teil der Stadt, hoben Schweizer und Schweden ihre Flaggen. Die Schweizer Botschaft hatte dort kurz zuvor eine Kanzlei eröffnet, während die schwedische Vertretung weiter südlich in Pest untergebracht war. Feller, damals 32 Jahre alt und erst seit zwei Monaten Leiter der Botschaft, war erleichtert, dass etwa fünfzig Personen, die in der Botschaft Zuflucht gefunden hatten, am Leben waren.

Darunter befanden sich auch schwedische Diplomaten, denen er Asyl gewährte und für die er falsche Pässe ausstellte, um sie vor den Angriffen einer neonazistischen ungarischen Partei zu schützen. Diese Gruppierung hatte nach dem Staatsstreich im Oktober 1944 terrorisierte Straßen, verübte Massenerschießungen von Juden und warf Leichen in die Donau. Feller hatte in seiner privaten Wohnung in Buda Juden versteckt und versorgt, ohne dass seine Kollegen davon wussten, und war erleichtert, als sie im Februar 1945 gerettet wurden.

Kurz nach dem Ende des Krieges wurde Feller von sowjetischen Truppen entführt. Während er zusammen mit seinem Kollegen Max Meier, einem Konsularbeamten, zunächst nach Pest verlegt wurde, folgte ein weiterer Transfer nach Moskau. Dort wurden sie zunächst im Gefängnis Lubjanka und später im Lefortowo-Gefängnis festgehalten. Die Haftbedingungen waren extrem beengt: die Zelle maßte nur viereinhalb mal zweieinhalb Meter und beide Männer mussten sie teilen, ohne Kontakt zu anderen Häftlingen.

In Moskau trafen sie auch den schwedischen Diplomat Raoul Wallenberg, doch weder Feller noch Meier wussten, warum sie überhaupt festgehalten wurden und ob sie ihre Familien jemals wiedersehen würden. Die Kommunikation zwischen Budapest und Bern war seit Weihnachten 1944 völlig abgebrochen, sodass die Schweiz erst Ende März 1945 über den bulgarischen Konsulat in Bukarest verlässliche Informationen erhielt.

Zu diesem Zeitpunkt unterhielt die Schweiz keine diplomatischen Beziehungen zu Moskau und wandte sich daher an amerikanische und britische Diplomaten, um Klarheit über das Schicksal ihrer Gesandten zu erhalten. Die Ereignisse um Harald Feller illustrieren die extreme Gefährdung von Diplomaten in den letzten Kriegsmonaten und die moralischen Dilemmata, denen sie ausgesetzt waren. Trotz seiner offiziellen Funktion setzte Feller sein Leben und das seiner Mitmenschen aufs Spiel, um jüdischen Flüchtlingen zu helfen und diplomatischen Schutz zu bieten.

Seine späteren Entführungen durch sowjetische Sicherheitskräfte verdeutlichen die geopolitischen Spannungen zwischen den Alliierten und den aufstrebenden sowjetischen Einflusszonen im östlichen Europa. Nach seiner Rückkehr in die Schweiz im Sommer 1945 wurde Feller von allen Vorwürfen entlastet, jedoch blieb die Episode ein dunkles Kapitel der schweizerischen Diplomatie, das bis heute nur selten im öffentlichen Diskurs erscheint





swissinfo_de / 🏆 9. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Harald Feller Schweizer Diplomatie Budapest 1945 Sowjetische Entführungen Zweiter Weltkrieg

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Stadtzürcher Beizen dürfen bei Schweizer WM-Titel Freinacht feiernDie Stadt Zürich gewährt den Beizen eine Freinacht im Fall eines Schweizer Siegs an der Eishockey-WM. Draussen gelten am Sonntag aber die normalen Regeln. Auch in Winterthur dürften Eishockey-Fans länger feiern.

Read more »

Schweizer Sextett will die Bahn in Götzis zum Glühen bringenAm kommenden Wochenende blickt die Leichtathletikwelt nach Vorarlberg: Beim legendären Mehrkampf-Meeting in Götzis stehen je drei Schweizer Zehnkämpfer und Siebenkämpferinnen im Scheinwerferlicht. Allen voran die nationalen Rekordhalter Simon Ehammer und Annik Kälin wollen inmitten eines Weltklassefeldes die Fans begeistern.

Read more »

Schweizer Armee: Hauptmontage des ersten Schweizer F-35A in den USA gestartetIn den USA hat die Hauptmontage des ersten für die Schweiz bestimmten F-35A begonnen. Damit erreicht das Schweizer F-35-Programm einen weiteren wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Auslieferung der ersten Flugzeuge ab Mitte 2027.

Read more »

Joel Mattli nach Bronze bei «Let's Dance»: «Undankbar, aber dankbar»Der Schweizer Joel Mattli reflektiert seine Gefühle nach dem dritten Platz bei «Let's Dance».

Read more »