Happy Plant Protein baut innovative Pflanzenprotein-Produktionsanlage in Lettland

Das finnische Food-Tech-Unternehmen Happy Plant Protein errichtet in Lettland eine neue Produktionsanlage für pflanzliche Proteine, die auf einer patentierten Trockenextrusionstechnologie basiert. Das Projekt stärkt die regionale Proteinversorgung und reduziert die Abhängigkeit von Importen.

Das finnische Food-Tech -Unternehmen Happy Plant Protein hat einen bedeutenden Fortschritt auf dem Weg zur Kommerzialisierung seiner innovativen Technologie erzielt. In Lettland entsteht derzeit eine hochmoderne, landwirtschaftsnahe Produktionsanlage für pflanzliche Proteine, die eine neue Ära in der regionalen Lebensmittelproduktion einläutet.

Diese Anlage wird als erste ihrer Art in Lettland und ganz Europa die patentierte Trockenextrusionstechnologie von Happy Plant Protein im industriellen Maßstab einsetzen. Ein wesentlicher Vorteil dieses Projekts liegt in der Möglichkeit, lokal angebaute Feldfrüchte direkt vor Ort zu hochwertigen Protein-Ingredienzen zu verarbeiten, wodurch die Abhängigkeit von langen Lieferketten und importierten Rohstoffen reduziert wird. Dies stärkt nicht nur die regionale Wirtschaft, sondern fördert auch eine nachhaltigere und widerstandsfähigere Lebensmittelversorgung.

Die Anlage ist ein Paradebeispiel für die Dezentralisierung der Pflanzenproteinproduktion und bietet Landwirten neue Möglichkeiten zur Wertschöpfung. Die Produktionsanlage wird sich auf die Verarbeitung von Hülsenfrüchten und Getreide konzentrieren, darunter Ackerbohnen, Erbsen und Hafer, die aus Lettland und den umliegenden baltischen Staaten stammen. Das Unternehmen legt großen Wert darauf, dass bei der Herstellung der Pflanzenproteine keinerlei chemische Zusätze verwendet werden. Die Trockenextrusionstechnologie ermöglicht die Herstellung von texturiertem Pflanzenprotein direkt aus Mehl in einem einzigen, effizienten Prozess.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Verfahren, die oft aufwendige Isolationsschritte und den Einsatz von Chemikalien angewiesen sind, kommt bei Happy Plant Protein ein minimalistischer Ansatz zum Tragen. Dies führt nicht nur zu einem reineren und gesünderen Produkt, sondern reduziert auch den Wasser- und Energieverbrauch erheblich. Die Einfachheit und Skalierbarkeit des Verfahrens machen es zu einer attraktiven Alternative für Unternehmen, die nachhaltige und kosteneffiziente Pflanzenproteinlösungen suchen. Das Unternehmen betont, dass diese Technologie eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung einer zukunftsfähigen Lebensmittelversorgung spielen kann.

Mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund sechs Millionen Euro (entsprechend 5,52 Millionen Schweizer Franken) ist dieses Projekt im Vergleich zu den Investitionskosten traditioneller Pflanzenprotein-Isolatanlagen, die bis zu 150 Millionen Euro erreichen können, äußerst kostengünstig. Der Bau der Anlage wird voraussichtlich etwa ein Jahr in Anspruch nehmen, und der Produktionsstart ist für Anfang 2027 geplant. Das Vorhaben wird teilweise durch Fördermittel der Europäischen Union unterstützt, was die Bedeutung des Projekts für die regionale und europäische Lebensmittelindustrie unterstreicht.

Die Anlage ist für eine jährliche Produktionskapazität von rund 5000 Tonnen Protein-Ingredienzen ausgelegt und wird Kunden im Baltikum, in Europa und den nordischen Ländern beliefern. Happy Plant Protein sieht in diesem Projekt einen wichtigen Schritt zur Schaffung einer dezentralen, nachhaltigen und wirtschaftlich attraktiven Zukunft der Pflanzenproteinproduktion in Europa. Das Unternehmen ist überzeugt, dass diese Technologie dazu beitragen wird, die Proteinversorgung zu sichern, die Umweltbelastung zu reduzieren und die regionale Wirtschaft zu stärken.

Die Anlage wird nicht nur die lokale Landwirtschaft unterstützen, sondern auch neue Arbeitsplätze schaffen und Innovationen im Bereich der Lebensmitteltechnologie fördern





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