Happy-Pass-Ranking: Finnland führt, Schweiz auf Platz 5

Das neue Happy-Pass-Ranking von Global Citizen Solutions bewertet 50 Länder. Finnland liegt an der Spitze, die Schweiz belegt Platz 5 bei Lebenszufriedenheit und Reisefreiheit.

Das vom Unternehmen Global Citizen Solutions veröffentlichte Happy-Pass-Ranking zeigt, dass die Stärke eines Reisepasses und das tatsächliche Glück der Bevölkerung eng miteinander verknüpft sind, jedoch nicht immer Deckungsgleich sind. In dieser detaillierten Auswertung von 50 Ländern belegt die Schweiz mit 88,3 Punkten den fünften Platz im globalen Vergleich. Dahinter rangieren Island, Dänemark und Norwegen, während der skandinavische Staat Finnland mit einem Gesamtergebnis von 93,2 Punkten die Liste anführt.

Bewertungskriterien und Punktestand

Die Studie kombiniert mehrere Faktoren zu einem Gesamtscore von maximal 100 Punkten, um ein ganzheitliches Bild der Lebensqualität zu zeichnen. Neben der reinen Reisefreiheit fließen die subjektive Lebenszufriedenheit, die bestehenden Bürgerrechte sowie ökonomische und gesundheitliche Indikatoren in die Berechnung ein. Die Schweiz erreichte dabei 19,0 Punkte im Bereich Wohlbefinden, 23,1 Punkte für die Freiheit im Heimatland, 24,1 Punkte für die Mobilität und 22,1 Punkte für Wohlstand, Gesundheit und Sicherheit.

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Finnland dominiert die Rangliste deutlich mit 25,0 Punkten für das Wohlbefinden und 24,1 Punkten für die Heimatfreiheit. Island folgt knapp dahinter mit 92,4 Gesamtpunkten und einer sehr hohen Bewertung in den Kategorien Wohlstand und Sicherheit mit 21,7 Punkten. Dänemark schließt die Spitze mit 92,1 Punkten ab, wobei das Land ebenfalls in der Mobilität mit 24,5 Punkten punkten konnte.

Widerspruch zwischen Reichtum und Glück

Ein auffälliges Ergebnis der Untersuchung betrifft Singapur, das trotz extremer wirtschaftlicher Stärke nicht in den oberen Rängen landet. Das asiatische Finanzzentrum hat zwar das höchste Einkommen, die längste gesunde Lebenserwartung und den stärksten Reisepass der Welt, erreicht aber nur Platz 10 mit 82,8 Gesamtpunkten. Dies liegt vor allem daran, dass die Bevölkerung dort beim subjektiven Wohlbefinden nur Rang 23 und bei der Freiheit im eigenen Land sogar nur Rang 30 erzielt.

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Dr. Laura Madrid, leitende Forscherin bei Global Citizen Solutions, weist darauf hin, dass das Glück in wohlhabenden Nationen stärker von der inneren Freiheit abhängt als von der passiven Stärke des Reisepasses. Während ein Pass vor allem Wahlmöglichkeiten über die Landesgrenzen hinaus bietet, ist das tatsächliche Wohlbefinden der Menschen im Heimatland entscheidend für das Ranking. Die Studie unterstreicht somit, dass finanzielle Mittel allein keine Garantie für Lebensglück sind.

Auswirkungen auf Tourismus und Politik

Diese Erkenntnisse haben direkte Relevanz für politische Entscheidungen und touristische Kampagnen. Wenn Regierungen die Lebensqualität ihrer Bürger nachhaltig verbessern wollen, müssen sie über reine Wirtschaftsförderung hinausgehen und gesellschaftliche Freiheit sowie Gesundheit priorisieren. Für Reisende bedeutet das Ranking eine Orientierungshilfe darüber, in welchen Ländern die Kombination aus einfacher mobiler Flexibilität und hohem sozialem Wohlstand am ausgeglichensten ist. Die Schweiz bleibt somit eine der attraktivsten Destinationen, obwohl sie von den nordischen Vorbildern klar in die Schranken gewiesen wird.