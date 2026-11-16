Hapag-Lloyd und Maersk erhöhen Schiffsverkehr durch Suezkanal und Rotes Meer

Hapag-Lloyd und Maersk navigieren wieder Containerschiffe durch das Rote Meer. Die Entscheidung folgt auf Sicherheitsverbesserungen nach Angriffen der jemenitischen Miliz im Oktober 2023.

Die Hamburger Großreederei Hapag-Lloyd hat angekündigt, ihre Containerschiffe wieder vermehrt durch den Suezkanal und das Rote Meer zu leiten. Diese strategische Entscheidung wurde in einer offiziellen Mitteilung an Kunden veröffentlicht, in der das Unternehmen bestätigt, dass seine Flotte wieder die traditionelle und effizientere Route zwischen Europa und Asien nutzt. Die Reederei, die als die nach Kapazität größte Containerreederei Deutschlands gilt, hat damit ein wichtiges Signal für die maritime Logistik gesetzt.

Wiederbelebung der Seerouten nach Sicherheitslagen

Die Fahrt durch das Rote Meer war im Oktober 2023, zu Beginn des Gaza-Kriegs, weitgehend eingestellt worden. Zu diesem Zeitpunkt hatte die mit Israel verfeindete jemenitische Milis die Sicherheit der Schifffahrtsroute massiv beeinträchtigt, indem sie Schiffe angriff. Als direkte Reaktion auf diese Bedrohung entschlossen sich zahlreiche Reedereien dazu, ihre Frachtschiffe nicht durch das gefährdete Gebiet zu senden, sondern sie um die Südspitze Afrikas nach Asien zu lenken. Diese Umroute verlängerte die Reisezeiten erheblich und belastete die globalen Lieferketten.

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Hapag-Lloyd befindet sich in einer strategischen Allianz mit der dänischen Reederei Maersk, die als die nach Kapazität zweitgrößte Reederei der Welt gilt. Die aktuelle Ankündigung des Hamburger Unternehmens betrifft daher nicht nur die eigene Flotte, sondern auch die Schiffe des Allianzpartners Maersk. Beide Unternehmen koordinieren ihre Routenplanung, um die Effizienz im weltweiten Containerverkehr zu maximieren und die Sicherheit ihrer Besatzungen sowie ihrer Ladung zu gewährleisten.

Sicherheitsbewertung und politische Implikationen

Rolf Habben Jansen, der Vorstandsvorsitzende von Hapag-Lloyd, hatte im August vergangenes Jahres bereits signalisiert, dass das Unternehmen die Fahrten durch das Rote Meer wieder ausbauen wolle. In damaligen Äußerungen betonte er, dass die Sicherheitslage sich im Vergleich zum Jahresbeginn verbessert habe. Habben Jansen wies darauf hin, dass es bereits seit geraumer Zeit keinen Zwischenfall mehr mit einem Containerschiff gegeben habe. Diese Einschätzung bildet die Grundlage für die jetzt getroffene operative Entscheidung, die Route wieder voll zu nutzen.

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Ein Sprecher von Hapag-Lloyd erklärte gegenüber der Presse, dass das Unternehmen die Sicherheitslage kontinuierlich bewerte und die Entwicklungen genau beobachte. Man werde sein Netzwerk anpassen, sollten sich die Umstände erneut ändern. Die Entscheidung, den Dienst IOS wieder durch das Rote Meer fahren zu lassen, ist somit flexibel und an die aktuelle Gefahrenlage gekoppelt. Die Reederei stellt sicher, dass sie bei neuen Bedrohungen schnell reagieren kann, um ihre Kunden nicht zu belasten.

Unterschiedliche Zeithorizonte der Reedereien

Maersk aus Kopenhagen nutzt das Rote Meer bereits seit längerer Zeit wieder für Transporte als Hapag-Lloyd. Dies wurde auf Anfrage eines Unternehmenssprechers bestätigt. Die Rückkehr zu dieser Route bei Maersk sei vor Beginn des Iran-Kriegs eingeleitet worden, der Ende Februar begann. Dies zeigt, dass die großen Akteure der Schifffahrt die Lage unterschiedlich gewichten und teilweise früher mit der Wiederaufnahme des Betriebs begannen als ihr Hamburger Partner.

Die parallele Nutzung der Route durch beide Allianzipartner unterstreicht die Bedeutung des Suezkanals für den globalen Handel. Für Händler und Verbraucher bedeutet die Wiederaufnahme der direkten Schiffsverbindungen eine potenzielle Entlastung der Frachtraten und eine Verkürzung der Lieferzeiten. Die Koordinierung zwischen Hapag-Lloyd und Maersk wird dabei helfen, die Stabilität der Lieferketten auf dieser kritischen Wasserstraße zu stärken. Die maritime Gemeinschaft beobachtet die weitere Entwicklung der Sicherheitslage im Roten Meer intensiv.