Hantavirus-schiffe an Land: 'Hondius' wohl am Sonntag auf Teneriffa anrollen

Das Kreuzschifffahrtsunternehmen Oceanwide Expeditions teilte am Freitagabend mit, dass das von einem Hantavirus-Ausbruch betroffene Schiff 'Hondius' voraussichtlich am Sonntagmorgen im Hafen von Granadilla auf Teneriffa anrollt. Die Planungen für die Ankunft, einschließlich Untersuchungen und Quarantäne-Prozeduren, würden von verschiedenen Organisationen übernommen, unter anderem von der Weltgesundheitsorganisation (WHO), niederländischen und spanischen Gesundheitsbehörden.

Das von einem Hantavirus - Ausbruch betroffene Kreuzfahrtschiff "Hondius" soll laut dem Betreiber voraussichtlich am Sonntagmorgen im Hafen von Granadilla auf Teneriffa ankommen. Die Planungen für die Ankunft, inklusive Untersuchungen und Quarantäne-Prozeduren , würden von verschiedenen Organisationen verantwortet, darunter die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sowie niederländische und spanische Gesundheitsbehörden, teilte der Veranstalter Oceanwide Expeditions am Freitagabend mit.

Der Betreiber erklärte, derzeit zeige niemand auf der "Hondius" Symptome. Nach dem Anlegen im Hafen der spanischen Insel vor der Westküste Afrikas lägen die medizinischen Schritte und die mögliche Heimreise der Passagiere in der Hand der Behörden. Oceanwide Expeditions sei dann nicht mehr involviert. Das Schiff war am Mittwochabend von Kap Verde in Richtung der Kanarischen Inseln aufgebrochen.

Zu dem Zeitpunkt gab der Betreiber für die Überfahrt eine voraussichtliche Dauer von drei bis vier Tagen an. Ursprünglich hatte die "Hondius" ihre Reise Anfang April im Süden Argentiniens begonnen





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