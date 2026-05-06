Hantavirus-Prävention in Basel: Expertenrat und aktuelle Risikoeinschätzung

Das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt gibt wichtige Hinweise zum Umgang mit dem Hantavirus, insbesondere während des Frühjahrsputzes, und bewertet das aktuelle Infektionsrisiko als sehr gering.

Die aktuelle gesundheitliche Lage in der Region Basel im Hinblick auf das Hantavirus wird von den zuständigen Fachbehörden als unbedenklich eingestuft, auch wenn internationale Berichte gelegentlich für Beunruhigung sorgen.

Während weltweit über einzelne Todesfälle berichtet wird – etwa im Zusammenhang mit Flügen von St. Helena nach Johannesburg, wo eine niederländische Staatsbürgerin verstarb – bleibt die Situation im Kanton Basel-Stadt stabil. Laut offiziellen Statistiken der Bundesbehörden wurde im Stadtgebiet zuletzt im Jahr 2021 eine Infektion verzeichnet. Anne Tschudin vom Gesundheitsdepartement Basel-Stadt unterstreicht in diesem Zusammenhang, dass das Risiko einer Ansteckung für die lokale Bevölkerung derzeit als sehr gering einzustufen ist.

Insgesamt treten Infektionen mit dem Hantavirus in der gesamten Schweiz nur in sehr seltenen Fällen auf, weshalb eine allgemeine Panik nicht gerechtfertigt ist. Dennoch ist eine gewisse Wachsamkeit geboten, insbesondere wenn man in Kontakt mit natürlichen Lebensräumen von Wildnagern kommt. Ein bemerkenswertes Beispiel für die Übertragungswege ist der Fall eines Journalisten namens Samuel Rink, der im Jahr 2025 in Finnland erkrankte. Sein Fall verdeutlicht, dass Infektionen oft durch Reisen und den Kontakt mit fremden Umgebungen entstehen.

In seinem Fall soll der Kontakt in einer Sauna mit einer Maus zur Infektion geführt haben. Dies führt uns zu den zwei primären Übertragungswegen des Virus: der aerogenen und der oralen Übertragung. Bei der aerogenen Übertragung gelangen virusbelastete Partikel aus dem Kot, dem Urin oder dem Speichel von infizierten Nagern in die Luft, beispielsweise beim Kehren von staubigen Kellern, und werden dann eingeatmet. Die orale Übertragung erfolgt hingegen, wenn Lebensmittel durch Nagetiere verunreinigt wurden und diese anschließend konsumiert werden.

Diese biologischen Mechanismen machen deutlich, warum besondere Vorsicht bei der Reinigung von lang nicht genutzten Räumen geboten ist. Mit dem Anbruch des Frühlings beginnt für viele Haushalte die Zeit des Frühjahrsputzes, was oft bedeutet, dass auch Keller, Dachböden oder Gartenhäuschen gereinigt werden. Da diese Orte bevorzugte Nistplätze für Wildmäuse und Ratten sind, warnt das Gesundheitsdepartement vor unvorsichtigem Vorgehen. Es wird dringend empfohlen, Stellen, an denen Spuren von Nagetierkot sichtbar sind, mit entsprechender Vorsicht zu behandeln.

Handelsübliche Reinigungsmittel sind in der Regel ausreichend, um die Erreger zu neutralisieren. Besonders wichtig ist die Entsorgung von Lebensmitteln, an denen Nagetiere geknabbert haben, da hier das Risiko einer oralen Infektion besteht. Obwohl das aktuelle Risiko in Basel nicht erhöht ist, wird das Tragen einer einfachen Hygienemaske während solcher Reinigungsarbeiten empfohlen. Eine solche Maske schützt nicht nur vor dem Hantavirus, sondern auch vor anderen Krankheitserregern, Staub und Allergenen.

Für Besitzer von Haustieren wie Hamstern oder Zuchtratten besteht hingegen kein Grund zur Sorge, da diese Tiere normalerweise keinen Kontakt zu wilden Trägerpopulationen haben. Um auf schwerwiegendere Fälle vorbereitet zu sein, verfügt das Universitätsspital Basel über spezialisierte Infrastrukturen. Insbesondere für die in Südamerika vorkommenden, oft gefährlicheren Varianten des Hantavirus gibt es strikte Isolations- und Schutzprotokolle.

Patienten mit einem Verdacht auf eine solche Infektion werden in speziellen Einzelzimmern untergebracht, die so konzipiert sind, dass eine weitere Verbreitung der Erreger im Krankenhaus effektiv verhindert wird. Das medizinische Personal, das diese Patienten betreut, ist verpflichtet, eine umfassende persönliche Schutzausrüstung zu tragen. Dazu gehören insbesondere hochwertige Atemschutzmasken der Klasse FFP, sterile Handschuhe sowie Überschürzen. Diese präventiven medizinischen Maßnahmen stellen sicher, dass das Gesundheitssystem auch in extremen Einzelfällen handlungsfähig bleibt und sowohl Patienten als auch Personal optimal geschützt sind.

Die Kombination aus öffentlicher Aufklärung, vorsichtiger Reinigung im privaten Bereich und hochspezialisierter klinischer Vorsorge bildet das Sicherheitsnetz gegen dieses seltene, aber ernstzunehmende Virus





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