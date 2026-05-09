Hantavirus-Infizierte Kreuzfahrtschiff "Hondius" soll in Granadilla ankommen

Das von einem Hantavirus-Ausbruch betroffene Kreuzfahrtschiff "Hondius" soll voraussichtlich am Sonntagmorgen im Hafen von Granadilla auf Teneriffa ankommen. Die Planungen für die Ankunft, inklusive Untersuchungen und Quarantäne-Prozeduren, würden von verschiedenen Organisationen verantwortet, darunter die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sowie niederländische und spanische Gesundheitsbehörden.

Das von einem Hantavirus- Ausbruch betroffene Kreuzfahrtschiff "Hondius" soll voraussichtlich am Sonntagmorgen im Hafen von Granadilla auf Teneriffa ankommen. Die Planungen für die Ankunft, inklusive Untersuchungen und Quarantäne-Prozeduren, würden von verschiedenen Organisationen verantwortet, darunter die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sowie niederländische und spanische Gesundheitsbehörden, teilte der Veranstalter Oceanwide Expeditions am Freitagabend mit.

Der Betreiber erklärte, derzeit zeige niemand auf dem "Hondius" Symptome. Nach dem Anlegen in dem Hafen der spanischen Insel vor der Westküste Afrikas lägen die medizinischen Schritte und die mögliche Heimreise der Passagiere in der Hand der Behörden. Oceanwide Expeditions sei dann nicht mehr involviert. Das Schiff war am Mittwochabend von Kap Verde in Richtung der Kanarischen Inseln aufgebrochen.

Zu dem Zeitpunkt gab der Betreiber für die Überfahrt eine voraussichtliche Dauer von drei bis vier Tagen an. Ursprünglich hatte die "Hondius" ihre Reise Anfang April im Süden Argentiniens begonnen. In einem Update am späten Freitagabend sprach der Veranstalter von sechs bestätigten Hantavirus-Fällen und zwei Verdachtsfällen. Drei dieser acht Personen sind gestorben.

Bei ihnen handelt es sich um ein älteres Ehepaar aus den Niederlanden und eine Frau aus Düsseldorf eine Passagierin untersucht, die neben zwei kranken Crew-Mitgliedern ausgeflogen wurde. Der UKD-Bereichsleiter Tropenmedizin, Torsten Feldt, erklärte, dass man aufgrund der langen Inkubationszeit nur sagen könne, dass die Kontaktperson derzeit keine aktive Infektion habe. Er betonte wiederholt, dass es sich bei dem Hantavirus-Ausbruch um eine ernste Entwicklung handle, aber keinesfalls um den Beginn einer Pandemie.

Hantaviren werden üblicherweise durch infizierte Nager wie Ratten oder Mäuse übertragen. Bei dem aktuellen Ausbruch geht es um den sogenannten Andes-Typ, bei dem eine Übertragung von Mensch zu Mensch bereits in der Vergangenheit in Einzelfällen dokumentiert wurde





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