Hantavirus-Infektion in Zürich: Experten analysieren Pandemie-Risiko und Übertragungswege

Ein Patient im Unispital Zürich wird wegen einer Hantavirus-Infektion behandelt. Während Behörden eine Pandemie für unwahrscheinlich halten, mahnt das ECDC zur Vorsicht.

In der Stadt Zürich wird derzeit ein Patient im Unispital behandelt, der mit dem Hantavirus infiziert ist. Sein aktueller Gesundheit szustand wird als stabil beschrieben, was eine gewisse Beruhigung für die behandelnden Ärzte und die Öffentlichkeit darstellt.

Dennoch löst die Diagnose Erinnerungen an die Zeit der globalen Corona-Pandemie aus, insbesondere Begriffe wie Isolation oder Patient Null kehren zurück in den öffentlichen Diskurs. Der betroffene Mann wurde am 4. Mai ins Krankenhaus eingeliefert und zeigt Symptome, die typisch für eine Hantavirus-Infektion sind. Dazu gehören eine leichte Verminderung des Allgemeinzustands, leichtes Fieber, Gliederschmerzen sowie Husten.

Um jede potenzielle Ausbreitung zu verhindern, wurde der Patient unmittelbar nach seiner Aufnahme in Isolation gebracht. Diese Maßnahme folgt einem strengen medizinischen Protokoll, das auch bei anderen Viren mit einem respiratorischen Übertragungspotenzial angewendet wird. Die Isolation umfasst die Unterbringung in einer speziellen Einheit mit kontrollierter Lüftung, gesicherten Zugängen und dem obligatorischen Tragen von Schutzausrüstung durch das medizinische Personal. Die Hintergründe der Infektion führen zurück auf eine Atlantik-Kreuzfahrt an Bord der MV Hondius.

Es wurde bekannt, dass der Patient das Schiff am 24. April während eines Zwischenstopps auf der Insel St. Helena verlassen hatte, zusammen mit 28 anderen Passagieren. Dies geschah etwa zehn Tage bevor der erste Fall offiziell bestätigt wurde. Die Reise endete für mehrere Personen tragisch.

Eine niederländische Frau, die kurz darauf in Johannesburg an dem Virus verstarb, hatte ebenfalls auf St. Helena das Schiff verlassen. Bereits zwei Wochen zuvor war ihr Ehemann an Bord verstorben, ebenso wie ein deutscher Staatsbürger. Diese Häufung von Todesfällen und Erkrankungen auf einem begrenzten Raum wirft Fragen über die genauen Übertragungswege auf, die derzeit noch Gegenstand intensiver Untersuchungen sind. Trotz dieser beunruhigenden Ereignisse bewerten Experten das Risiko für die allgemeine Bevölkerung in der Schweiz als gering.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) sieht derzeit keine Anzeichen für eine neue Pandemie. Zwar ist eine Übertragung von Mensch zu Mensch grundsätzlich möglich, doch dies geschieht nach aktuellem Kenntnisstand nur in sehr seltenen Fällen. In der Regel stehen solche Infektionen im Zusammenhang mit einem sehr engen und längerem Kontakt, wie er beispielsweise zwischen Lebenspartnern oder innerhalb eines gemeinsamen Haushalts vorkommt.

Zudem scheint das Virus vor allem in der frühen Phase der Erkrankung am ansteckendsten zu sein. Die Virologin Isabella Eckerle betont, dass solche Ereignisse für Wissenschaftler in ihrem Alltag vorkommen und die aktuelle mediale Aufmerksamkeit primär eine Folge der noch frischen Erfahrungen mit der COVID-19-Pandemie sei. Sie rechnet nicht damit, dass das Hantavirus zum Auslöser einer neuen globalen Gesundheitskrise wird. Dennoch mahnt die europäische Gesundheitsbehörde ECDC zu einer gewissen Vorsicht.

Das Hantavirus kann ein sehr unterschiedliches klinisches Bild hervorrufen, das von einem milden, grippeähnlichen Verlauf bis hin zu schweren Atemwegserkrankungen oder einem lebensbedrohlichen hämorrhagischen Fieber reichen kann. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Inkubationszeit, die in der Regel zwei Wochen beträgt, jedoch stark schwanken kann. Die Zeitspanne reicht von sieben Tagen bis hin zu sechs Wochen. Aus diesem Grund warnt die Behörde davor, sich allein auf einen zeitlichen Rahmen zu verlassen.

Stattdessen solle die Wachsamkeit über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten werden, wobei die Beobachtung von Symptomen und die Durchführung von Tests im Vordergrund stehen müssen. Präventionsmaßnahmen und eine strikte Kontrolle der Infektionsketten bleiben daher essenziell, um weitere Ausbrüche zu verhindern





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