Hantavirus-Fall in der Schweiz: Kontaktperson aus Genf unter Beobachtung

Eine Person aus Genf, die auf demselben Flug wie ein Hantavirus-Patient war, wird beobachtet. Der infizierte Schweizer wird im Universitätsspital Zürich behandelt. Das BAG betont, dass für andere Passagiere keine Gefahr besteht.

In der Schweiz gibt es neue Entwicklungen im Zusammenhang mit einer Hantavirus -Erkrankung. Eine Person aus Genf, die sich auf demselben Flug wie ein schwer erkrankter Hantavirus -Patient befand, wird derzeit beobachtet.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) bestätigte, dass die Kontaktperson symptomfrei ist und sich in häuslicher Isolation befindet. Die betroffene Person war auf einem Flug von St. Helena nach Johannesburg, auf dem sich auch der schwer erkrankte Patient befand. Die kantonalen Behörden stehen in engem Kontakt mit der Person und überwachen ihren Gesundheitszustand. Der Schweizer Patient, der sich auf dem Kreuzfahrtschiff "Hondius" mit dem Hantavirus angesteckt hat, wird weiterhin im Universitätsspital Zürich behandelt.

Seine Ehefrau befindet sich ebenfalls in häuslicher Isolation. Das BAG betonte, dass für die Passagiere, die mit dem infizierten Schweizer im Flugzeug waren, keine Gefahr besteht, da der Patient erst drei Tage nach der Ankunft Fieber entwickelte. Die Hantavirus-Infektion ist eine seltene, aber potenziell schwere Erkrankung, die durch den Kontakt mit von Nagetieren kontaminierten Umgebungen übertragen wird. Die Schweizer Gesundheitsbehörden reagieren schnell und koordiniert, um eine mögliche Ausbreitung der Krankheit zu verhindern.

Die Situation zeigt die Bedeutung einer effektiven Überwachung und Isolation bei Verdachtsfällen. Die Bevölkerung wird aufgefordert, bei Symptomen wie Fieber, Muskel- und Gelenkschmerzen sowie Atemnot einen Arzt aufzusuchen. Das BAG versichert, dass alle notwendigen Maßnahmen ergriffen werden, um die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen





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