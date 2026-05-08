Hantavirus-Ausbruch auf niederländischem Kreuzfahrtschiff: Übertragungen durch Nagetiere-Urin oder Kot

Ein neuer Hantavirus-Ausbruch ist auf dem niederländischen Kreuzfahrtschiff ''Hondius'' aufgetreten, der auf den Andesvirus zurückgeht, einen in Südamerika verbreiteten Virusstamm. Die meisten Ansteckungen erfolgten durch direkte oder indirekt Tröpfchen-Übertragungen. Durch Schutzmassnahmen wie Quarantäne und Isolierung dieser Patientengruppen wurde die Ausbreitung schnell eingedämmt.

Der Hantavirus -Ausbruch auf dem niederländischen Kreuzfahrtschiff ''Hondius'' geht auf das Andesvirus zurück, einen in Südamerika verbreiteten Virusstamm, bei dem Übertragungen von Mensch zu Mensch möglich sind.

Im Jahr 2018 zeigte ein Ausbruch in Argentinien, dass es während eines kurzen Zeitfensters zu den meisten Ansteckungen kommt und sich eine Ausbreitung mit Schutz- und Quarantänemassnahmen gut eindämmen lässt. Wissenschaftler analysierten damals Proben von fast allen der 33 Infizierten, von denen elf starben. So liess sich der Übertragungsweg rekonstruieren.

Infizierter Mann ging auf Party mit 100 Gästen Der 68-jährige Mann aus Epuyén war den Erkenntnissen zufolge vermutlich in der Nähe seines Wohnhauses mit Urin, Kot oder Speichel von Nagetieren in Kontakt gekommen – Hantaviren übertragen sich in erster Linie über Ausscheidungen infizierter Nagetiere. Obwohl er Fieber bekam, nahm er am 3. November 2018 etwa 90 Minuten lang an einer Geburtstagsparty in Epuyén mit etwa 100 anderen Gästen teil.

Wie aus einer 2020 im ''New England Journal of Medicine'' veröffentlichten Studie hervorgeht, entwickelten fünf Menschen, die Kontakt mit dem infizierten Partygast hatten, innerhalb der nächsten Wochen Symptome. Bei dem Ausbruch erfolgten der Studie zufolge die meisten Ansteckungen durch Tröpfchen, die in die Atemwege der Betroffenen gelangten. Ansteckend waren die Infizierten dann vor allem an dem Tag, an dem sie Fieber bekam: Mehr als die Hälfte aller Ansteckungen erfolgte an diesem Tag.

In Spitälern, in denen mehr als 80 Beschäftigte engen Kontakt zu symptomatischen Patienten hatten, infizierte sich niemand mehr. Quarantäne wirkte gut Durch Schutzmassnahmen wurde die Ausbreitung dann eingedämmt: Erkrankte wurden unter Quarantäne gestellt und Kontaktpersonen mussten sich isolieren. Der Experte Olivier Blond, Biologe beim argentinischen Forschungsinstitut Conicet, geht davon aus, dass dies die ''Ausbreitung des Virus verhinderte''. Auch auf der ''Hondius'' wurden die Passagiere inzwischen in ihre Kabinen unter Quarantäne gestellt.

Wie bereits die Weltgesundheitsorganisation (WHO) weist auch der argentinische Experte Raúl González Ittig darauf hin, dass sich das Hantavirus nicht so schnell verbreiten kann wie etwa das Coronavirus – auch weil die Sterblichkeit beim Hantavirus höher ist. Da beim Hantavirus ''schnell Todesfälle auftreten'', könnten dann auch rasch Schutzmassnahmen ergriffen werden, sagte der Professor von der Universität Córdoba in Argentinien der Nachrichtenagentur AFP. So werde ''die Übertragungskette zügig unterbrochen''. Die Wahrscheinlichkeit einer Hantavirus-Pandemie sei daher gering





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