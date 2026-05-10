Die WHO hat betont, dass das Hantavirus für die breite Öffentlichkeit nur ein sehr geringes Risiko darstellt. Gleichzeitig ruft der Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff an Bord des Schiffes nach dem Andes-Typ des Hantaviruses an die Corona-Zeit. Spanische Passagiere und die Regierung fürchten, wie sie nach ihrer Rückkehr an Land empfangen werden und fordern Schutzmassnahmen. Einige fordern, das Anlaufen spanischer Häfen zu untersagen, während andere die Verantwortlichkeit der spanischen Behörden für die Schutzmassnahmen kritisieren.

Die Weltgesundheitsorganisation ( WHO ) hat Parallelen zwischen dem Coronavirus und dem Hantavirus entkräftet, da das Hantavirus für die breite Öffentlichkeit nur ein sehr geringes Risiko darstellt.

Während die Corona-Pandemie jedoch in Erinnerung gerufen wird, weil ein Virus auf einem Kreuzfahrtschiff ausgebrochen ist, das die spanische Insel Teneriffa erreichen soll. Die spanische Regierung und die Passagiere fürchten, wie sie nach ihrer Rückkehr an Land empfangen werden. Einige fordern, das Anlaufen spanischer Häfen untersagt zu werden, während andere in die Defensive gehen und die Verantwortlichkeit der spanischen Behörden für die Schutzmassnahmen kritisieren





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