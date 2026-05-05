Hantavirus-Ausbruch auf Kreuzfahrtschiff: Drei Tote, Schiff vor Kap Verde vor Anker

Ein Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff Hondius hat zu drei Todesfällen geführt. Das Schiff befindet sich derzeit vor Kap Verde, während die Gesundheitsbehörden die Situation untersuchen und Maßnahmen zur Eindämmung ergreifen.

Das niederländische Kreuzfahrtschiff Hondius befindet sich derzeit vor Anker vor Santiago, der größten Insel der Kapverden. Die Situation ist angespannt, da ein Virus-Ausbruch an Bord zu drei Todesfällen geführt hat und die Gesundheit sbehörden weltweit in Alarmbereitschaft versetzt hat.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stuft das Risiko für die breite Öffentlichkeit zwar als gering ein, doch die Ungewissheit über die genaue Art des Virus und die Ausbreitungsmuster sorgt für Besorgnis. Ein weiterer Passagier wurde laborbestätigt mit dem Hantavirus infiziert und wird aktuell auf einer Intensivstation in Johannesburg behandelt. Zwei Crewmitglieder, ein Brite und ein Niederländer, zeigen zudem Atemwegssymptome, wobei eine Bestätigung des Hantavirus noch aussteht.

Die rund 150 Passagiere an Bord dürfen laut der Reederei Oceanwide Expeditions nicht wie geplant in Kap Verde an Land gehen. Die Situation wird durch die unklaren Umstände der Infektionen und die möglichen weiteren Fälle an Bord zusätzlich verkompliziert. Die bisherigen Erkenntnisse zeigen, dass es mehrere Verdachtsfälle von Hantavirus-Infektionen gibt, die sich alle auf Personen beschränken, die sich an Bord der Hondius befanden. Das Schiff war auf dem Weg von Argentinien nach Kap Verde, als die ersten Symptome auftraten.

Die drei Todesopfer umfassen einen deutschen Staatsbürger, der am Sonntag verstarb, sowie ein niederländisches Ehepaar, wobei der Mann bereits im April an Bord und die Frau auf ihrer Heimreise verstarb. Bei der Frau wurde eine Variante des Hantavirus nachgewiesen, während der Zusammenhang bei den übrigen Todesfällen noch nicht bestätigt ist. Die WHO führt derzeit eine epidemiologische Untersuchung durch, um die Quelle der Infektion zu ermitteln und die Ausbreitung zu kontrollieren.

Trotz der besorgniserregenden Entwicklung betont die WHO, dass Reisebeschränkungen nicht notwendig sind, da das Risiko für die breite Öffentlichkeit als gering eingeschätzt wird. Ein Ausbruch auf einem Schiff ist ungewöhnlich, da sich das Hantavirus typischerweise durch Kontakt zu Nagetieren verbreitet, die das Virus über Kot, Urin oder Speichel ausscheiden. Die Reederei Oceanwide Expeditions plant die medizinische Evakuierung von drei Personen und erwägt, das Schiff mit den Passagieren an Bord in Richtung der Kanarischen Inseln umzuleiten.

Eine Landung auf den Kanaren, beispielsweise in Las Palmas auf Gran Canaria oder auf Teneriffa, würde weitere medizinische Untersuchungen ermöglichen. Die genaue Ursache der Infektionen ist weiterhin unklar, ebenso wie die Möglichkeit weiterer Infektionen unter Passagieren oder der Crew. Bislang wurden keine weiteren Personen mit Symptomen identifiziert. Die Stimmung an Bord wird von der Reederei als ruhig und gefasst beschrieben, obwohl die Ungewissheit über die weitere Entwicklung natürlich belastend ist.

Es bleibt abzuwarten, wann und wie es für die verbliebenen Passagiere und die Crew weitergeht. Das Friedrich-Loeffler-Institut weist zudem darauf hin, dass sich auch Säugetiere, insbesondere Freigänger-Katzen, mit dem Virus infizieren können. Die Situation erfordert eine sorgfältige Überwachung und schnelle Maßnahmen, um die Gesundheit der Passagiere und der Crew zu schützen und eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern. Die Ermittlungen dauern an und es werden fortlaufend neue Informationen erwartet





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