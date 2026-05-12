Hantavirus-Ausbruch auf Kreuzfahrtschiff: Deutsche Passagiere zurück in der Heimat – Risiko der globalen Ausbreitung gilt als gebannt

Nach dem schweren Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff 'Hondius' werden vier deutsche Passagiere in Frankfurt medizinisch überwacht. Während die Behörden eine weltweite Epidemie ausschließen, bleibt die Situation für die Betroffenen angespannt. Sie wurden nach einer Evakuierung aus den Niederlanden nach Deutschland gebracht und sollen bald in häusliche Quarantäne. Experten betonen, dass eine globale Ausbreitung unwahrscheinlich ist.

Frankfurt/Amsterdam, 12. Mai 2026: Nach dem virulenten Hantavirus -Ausbruch an Bord des Schiffs „Hondius“ sind in den letzten Stunden wichtige Fortschritte in der Eindämmung der Krankheit zu verzeichnen.

Nach der Evakuierung von vier deutschen Passagieren am späten Sonntagabend sind sie nun in Deutschland angekommen und wurden in die Universitätsklinik Frankfurt gebracht, wo sie weiter unter Beobachtung stehen. Anders als zunächst angenommen bestätigte sich ihre Ankunft am frühen Montagmorgen, nachdem die Patienten unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen aus den Niederlanden zurückgeholt wurden. Die reisegesundheitliche und epidemiologische Lage bleibt angespannt, doch die zuständigen Bundes- und Landesbehörden betonen, dass es keine Anzeichen für eine drohende globale Ausbreitung gebe.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) in der Schweiz hat den Ausbruch mittlerweile als unter Kontrolle eingestuft. Dies bestätigte sein Experte Claudio Zaugg, der gegenüber Medien klarstellte, dass eine Pandemie ausgeschlossen werden könne. Ein entscheidender Faktor bei der Bekämpfung der Ausbreitung war die schnelle Identifizierung des Erregers: Der hochpathogene Typ Andes wurde vom Schweizer Referenzlabor in Genf rasch erkannt.

Allerdings gibt es weiterhin besorgniserregende Entwicklungen: In der Schweiz wird eine hospitalisierte Person medizinisch betreut, zwei weitere Kontaktpersonen stehen unter Beobachtung. Des Weiteren befindet sich ein Schweizer Besatzungsmitglied in den Niederlanden in isolierter Quarantäne. Bislang gibt es drei bestätigte Todesfälle an Bord der „Hondius“, bei denen der Verdacht einer Infektion mit dem Andes-Virus besteht.

Diese südamerikanische Variante des Hantavirus ist besonders gefährlich, da sie von Mensch zu Mensch übertragen werden kann, wenn ein enger Kontakt besteht – eine Situation, die auf einem Schiff unvermeidbar ist. Allerdings scheinen epidemiologische Risikobewertungen optimistischer als noch vor einer Woche, als es zu den ersten Toten kam. Ähnliche Ausbrüche in Südamerika blieben in der Vergangenheit auf einzelne Regionen begrenzt und flauten schnell wieder ab.

Inzwischen ist klar, dass das weltweite Monitoring der Gesundheitssysteme funktioniert, wie die Evakuierungsvorgänge von Teneriffa zeigten. Bis zu 200 Infizierte wurden gestern in geordnete Rückführungsflüge in ihre jeweiligen Heimatländer eingebettet. Hier werden sie nun in Quarantäne untergebracht. Die vier deutschen Reisenden aus Berlin, Baden-Württemberg, Bayern und Schleswig-Holstein zeigen bisher keine Symptome, aber medizinische Experten betonen die Latenzzeit von bis zu 45 Tagen, in der sich die Krankheit erst manifestiert.

Daher bleiben die deine habitants in regelmäßigen Kontakt mit den zuständigen Gesundheitsämtern-Inland. Auch in Berlin wurde eine Sonderkritik eingerichtet, die sich mit der weiteren Koordinierung der Maßnahmen befasst. Noch unklar ist, wie sich die rechtlichen Folgen des Vorfalls entwickeln werden. Da die „Hondius“ einer niederländischen Reederei angehört, könnte es zu einem internationalen Rechtsstreit kommen





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