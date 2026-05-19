Hantavirus-Ausbruch auf Kreuzfahrtschiff: Crewmitglied in Quarantäne in der Schweiz

Nach einem Hantavirus-Ausbruch an Bord eines Kreuzfahrtschiffs wurde ein betroffenes Crewmitglied aus den Niederlanden in den Aargau überführt. Der Mann befindet sich dort in Quarantäne und unter medizinischer Beobachtung.

Ein Crewmitglied eines Kreuzfahrtschiff s ist nach einem Hantavirus -Ausbruch auf Schiffsbasis in die Schweiz zurückgekehrt. Der Mann, der im Aargau wohnt, wurde nach Angaben des Kantons positiv auf das Virus getestet, zeigt jedoch keine klinischen Symptome.

Der Betroffene befindet sich nun in Quarantäne und wird medizinisch überwacht. Wie das Kantonsspital Aarau mitteilte, wurde der Mann von der Rettungsorganisation Rega aus den Niederlanden zurückgeflogen und anschließend mit medizinischer Begleitung und Schutzausrüstung dorthin transportiert. Bis weitere Testergebnisse vorliegen, wird er beaufsichtigt. Die Kantonsärztin Claudine Mathieu Thiébaud hat eine 42-tägige Quarantäne ab dem letzten möglichen Kontakt mit dem Virus angeordnet.

Während dieser Zeit wird der Mann regelmäßig auf Symptome überwacht, muss seine Körpertemperatur kontrollieren und Sich selbst testen. Der Kontakt zum Kantonsspital Aarau erfolgt täglich. Ausflüge sind lediglich mit einer FFP2-Maske erlaubt. Sollten Symptome auftreten, ist eine Verlegung in ein Universitätsspital vorgesehen.

Bereits Anfang Mai wurde ein erster Zusammenhang mit dem Ausbruch auf dem Schiff im Kanton bekannt: Damals wurde ein Passagier positiv auf das Virus getestet. Die Weltgesundheitsorganisation WHO beobachtet weiterhin die Entwicklung des Ausbruchs auf dem Kreuzfahrtschiff „Hondius“. Die restlichen Crewmitglieder wurden in die Niederlande überstellt und dort ebenfalls unter Quarantäne gestellt





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