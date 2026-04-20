Hängepartie vor der Insel Poel: Erschöpfter Buckelwal Timmy stockt bei Ausreiseversuch

Der seit Wochen in der Ostsee feststeckende Buckelwal Timmy zeigt nach einem kurzen Vorstoß Richtung offenes Meer erneut Schwächen. Experten warnen vor lebensbedrohlichem Stress durch die anhaltende Situation.

Die dramatische Odyssee des Buckelwal s Timmy in der Ostsee findet derzeit kein erfreuliches Ende. Nachdem das beeindruckende Tier rund zwei Stunden lang in Richtung des offenen Meeres geschwommen war, kam es plötzlich zu einem Stillstand. Die Beobachtungen zeigen, dass der Wal derzeit in der Nähe von Fahrwassertonnen vor der Insel Poel verharrt.

Die begleitenden Boote, die zuvor versucht hatten, das Tier sanft aus der Bucht in die freie Ostsee zu leiten, haben nun auf Abstand gewechselt, um das Tier nicht zusätzlich zu bedrängen. Die Situation bleibt jedoch prekär, da der Wal bereits seit 20 Tagen in der Wismarbucht feststeckt und mehrfach versuchte, sich zu orientieren. Ein Sprecher des Schweriner Umweltministeriums erklärte, dass die örtlichen Gegebenheiten eine große Herausforderung für den Meeressäuger darstellen. In der als Kirchsee bekannten Bucht herrschen stellenweise nur sehr geringe Wassertiefen von unter einem Meter. Lediglich das Fahrwasser bietet mit etwa zweieinhalb bis drei Metern eine notwendige Durchfahrt. Um in die tiefere Wismarbucht und schließlich in die offene Ostsee zu gelangen, müsste das Tier eine präzise Route wählen, doch die physische Erschöpfung des Wales erschwert dieses Manöver massiv. Experten der Organisation Greenpeace äußern sich besorgt über den psychischen und physischen Zustand des Tieres. Sie betonen, dass der anhaltende Kontakt mit Menschen und die ständige Präsenz von Schiffsmotoren einen enormen Stressfaktor für den Wal darstellen. Da der Buckelwal die letzten Jahre abseits menschlicher Aktivitäten verbracht hat, wirkt die aktuelle Situation traumatisierend auf ihn. Wal-Beobachter vor Ort spekulieren, dass die wiederholten Richtungswechsel am Morgen auf eine starke körperliche Schwächung hindeuten. Es besteht die Sorge, dass der Wal nicht mehr über die notwendigen Kraftreserven verfügt, um die weite Strecke in die offene See aus eigener Kraft zu bewältigen. Alternativ könnte eine ernsthafte Desorientierung vorliegen, die das Tier dazu zwingt, in der gefährlichen Küstennähe zu verweilen, anstatt den sicheren Weg in tiefere Gewässer zu finden. Die historischen Daten des Wales unterstreichen den Ernst der Lage. Offizielle Messungen des Umweltministeriums belegen eine Größe von 12,35 Metern bei einer Breite von 3,20 Metern, was die enorme Masse verdeutlicht, die bei Niedrigwasser schnell zu einem lebensbedrohlichen Problem wird. Seit Anfang März ist das Tier entlang der Ostseeküste gewandert, wobei es unter anderem in Wismar und der Lübecker Bucht gesichtet wurde. Ein besonderes Risiko stellten dabei alte Fischernetze dar, in denen sich der Wal mehrfach verfing. Die Organisation Sea Shepherd konnte zwar in aufwendigen Aktionen Teile dieser lebensgefährlichen Fesseln entfernen, doch die physischen Folgen und die damit verbundenen Verletzungen haben den Wal sichtlich gezeichnet. Die Rettungsbemühungen setzen sich fort, während alle Augen auf das erschöpfte Tier gerichtet sind, in der Hoffnung, dass es bald den Weg in die freie Ostsee findet





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