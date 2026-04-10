Hanfschäben als Basis für biobasiertes Düngemittel: Fraunhofer IGB entwickelt nachhaltige Alternative

Forschende des Fraunhofer IGB entwickeln ein biobasiertes Düngemittel aus Hanfschäben, um eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Düngemitteln zu schaffen. Das Projekt HanAkku zielt darauf ab, die Effizienz der Düngung zu verbessern und gleichzeitig die Umweltauswirkungen zu minimieren. Der Dünger soll biologisch abbaubar sein und zur Humusbildung beitragen.

Forschende des Fraunhofer IGB haben einen vielversprechenden Ansatz zur Entwicklung eines biobasierten Düngemittel s vorgestellt, das auf Hanf schäben basiert. Diese innovative Methode könnte einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung der Umweltauswirkungen herkömmlicher Düngemittel leisten. Das Projekt HanAkku zielt darauf ab, eine nachhaltige und ressourcenschonende Alternative zu schaffen, die sowohl die Effizienz der Düngung verbessert als auch die Belastung für Boden und Umwelt minimiert.

\Die Grundlage für das neue Düngemittel bilden Hanfschäben, das Innere der Nutzhanf-Stängel. Diese fallen bisher als Abfallprodukt in Hanffaserfabriken an und werden nur begrenzt als Tierstreu verwendet. Das Forschungsteam am Fraunhofer IGB unter der Leitung von Chemikerin Melanie Iwanow sieht in den Hanfschäben ein grosses Potenzial. Aufgrund ihrer hochporösen Mikrostruktur und Materialbeschaffenheit können sie das Vierfache ihres Eigengewichts an Wasser aufnehmen. Diese Eigenschaft wird genutzt, um die Schäben massgeschneidert mit Nährstoffen zu beladen. Im Labor werden die benötigten Nährstoffe für bestimmte Pflanzen mithilfe von Deep Eutectic Solvents (DESs) gelöst. DESs sind umweltfreundliche Lösungsmittel, die durch das Mischen von Feststoffen und anschliessender moderater Temperaturerhöhung entstehen. Die so beladenen Hanfschäben geben die Nährstoffe kontrolliert und bedarfsgerecht an die Pflanzen ab. Nach der Freisetzung der Nährstoffe dienen die Hanfschäben als Wasserspeicher im Boden, was besonders in Dürreperioden von Vorteil ist. Abschliessend trägt das Düngemittel zur Humusbildung bei.\Das Projekt HanAkku, das dieses Jahr abgeschlossen wird, strebt eine biobasierte Langzeit-Düngeralternative an. Herkömmliche Düngemittel können zwar eine gleichmässige Langzeitdüngewirkung erzielen, hinterlassen jedoch oft Mikroplastik und andere schädliche Abbauprodukte im Boden. Das Ziel der Fraunhofer-Forschenden ist es, ein Düngemittel zu entwickeln, das vergleichbare Ergebnisse liefert, aber biologisch abbaubar ist und somit den Boden nicht belastet. Erste Erfolge zeigen sich bereits: Mit dem neuen Dünger wurden erfolgreich Peperoni-Pflänzchen gezogen. Die Forschenden arbeiten derzeit an der finalen Rezeptur, um die Freisetzung der Inhaltsstoffe optimal zu steuern. Bei Erfolg könnte der biobasierte Dünger auch für die Hobbygärtnerei eine attraktive Option darstellen. Der Transfer in den Agrar- und Gartenbausektor wird angestrebt, um einen nachhaltigen Beitrag zur Pflanzenzucht und zum Umweltschutz zu leisten. Die Entwicklung des biobasierten Düngemittels auf Hanfbasis bietet somit eine vielversprechende Perspektive für eine nachhaltigere Landwirtschaft





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