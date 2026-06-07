Handy des Angreifers kann nicht ausgewertet werden

Die Bundesanwaltschaft kann derzeit nicht prüfen, ob ein Netzwerk hinter der Tat steckt, da die elektronischen Geräte des mutmasslichen Täters versiegelt sind.

Die Bundesanwaltschaft kann derzeit nicht prüfen, ob ein Netzwerk hinter der Tat steckt, da die elektronischen Geräte des mutmasslichen Täters versiegelt sind. Der Angreifer wurde festgenommen und gegen ihn ermittelt die Bundesanwaltschaft .

Ein Strafverfahren wegen mehrfachen versuchten Mordes und wegen Beteiligung beziehungsweise Unterstützung einer terroristischen Organisation wird geführt. Die Verteidigung des mutmasslichen Täters hat die Siegelung der Geräte verlangt, um die Privatsphäre des Verdächtigen zu schützen. Die Behörden können also nicht prüfen, ob es ein Netzwerk im Hintergrund gegeben habe. Nun muss das Zwangsmassnahmengericht entscheiden, ob die Bundesanwaltschaft Zugriff erhält.

Die Zahl der sogenannten Entsiegelungsverfahren ist dramatisch gestiegen, zwischen 2019 und 2025 ist ihre Zahl bei der Staatsanwaltschaft Zürich um 75 Prozent gestiegen. Die Möglichkeit, Geräte versiegeln zu lassen, soll die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger vor einem zu übergriffigen Staat schützen. In der Praxis aber wird dieses Mittel häufig genutzt, um in einem Strafverfahren Zeit zu gewinnen





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