Im Jahr 2026 wird Hamburg mit einer außergewöhnlichen Festivalsaison zur europäischen Musikmetropole. Das ELBJAZZ, MS DOCKVILLE und das Reeperbahn Festival verbinden internationale Acts, Clubkultur und Konzerte am Wasser zu einem einzigartigen kulturellen Ereignis.

Hamburg wird im Jahr 2026 zu einer der aufregendsten Musikmetropolen Europas, wenn internationale Festivals, Clubkultur und Konzerte am Wasser die Stadt in eine euphorische Bühne verwandeln.

Den Auftakt der besonderen Festivalsaison bildet das ELBJAZZ Festival, das am 10. und 11. Juli 2026 im Herzen des Hamburger Hafens stattfindet. Zwischen den ikonischen Kräne, Schiffsdocks und der industriellen Architektur erwartet die Besucher ein außergewöhnliches Line-up, das Größen wie Tom Jones, Jamie Cullum, Joss Stone, Snarky Puppy und Chilly Gonzales vereint. Zusätzlich sind im Rahmen des ELBJAZZ Konzerte von Joss Stone und Chilly Gonzales in der Elbphilharmonie geplant, die bereits ausverkauft sind.

Das Festival verbindet Jazz, Soul, elektronische Musik und genreübergreifende Acts auf einzigartige Weise mit der maritimen Atmosphäre der Stadt und setzt damit den ersten Höhepunkt eines musikalischen Sommers, der Hamburgs besondere Energie aus Musik, Wasser und urbanem Lebensgefühl feiert. Im Anschluss an ELBJAZZ setzt die Festivalsaison am 14. und 15. August 2026 mit dem MS DOCKVILLE auf der Elbinsel Wilhelmsburg fort.

Auf Europas größter Flussinsel zwischen Innenstadt, Hafen und Industriearchitektur entsteht ein lebendiger Ort für Musik, Kunst und Clubsound, der kreative Stadtkultur und urbane Transformation erlebbar macht. Das Festival steht für Off-Spaces und experimentelle Positionen und erweitert das Spektrum des musikalischen Angebots in Hamburg über die klassischen Bühnen hinaus. Die einzigartige Location zwischen Wasser und Hafenkränen schafft eine intensive Verbindung von Natur, Stadt und Kultur und unterstreicht Hamburgs Ruf als lebendige Kulturmetropole.

Den krönenden Abschluss des musikalischen Jahres bildet das Reeperbahn Festival vom 16. bis 19. September 2026. Als größtes Clubfestival Europas verwandelt es Hamburgs legendäres St. Pauli-Viertel vier Tage lang in das internationale Zentrum für Popkultur, Clubmusik und Musikwirtschaft. Rund 500 Konzerte an etwa 50 Spielorten zeigen eine beeindruckende Bandbreite von Indie, Pop, Rock und Electronic.

Bereits für 2026 wurden 171 internationale Acts bestätigt, darunter Alexis Taylor, Fat Dog, LUIZA, Sonic Boom, Chinese American Bear, The Soap Girls, Donny Benét, Space Station, HVOB und She Her Her Hers. Namen wie Pale Waves, GB, Voxtrot, Gia Margaret, Tamara Flores, Cory Hanson, Lime Garden, Culk, WizTheMc, Danitsa, Das Beat, Moictani, miaw und BLVTH verdeutlichen die musikalische Vielfalt und den Fokus auf spannende Newcomer.

Zudem finden im Rahmen des Reeperbahn Festivals Auftritte von Anna von Hausswolff und dem Moses Yoofee Trio in der Elbphilharmonie statt. Parallel dazu präsentiert das Konzerthaus während des Elbphilharmonie Sommers vom 15. bis 30. August 2026 ein hochkarätiges Programm mit internationalen Sinfonieorchestern und einem sommerlichen Mix aus Jazz, Pop und Weltmusik.

Künstler wie Fatoumata Diawara, The Cinematic Orchestra, Arthur Verocai & Nu Civilisation Orchestra, Mariza, John Scofield, Il Giardino Armonico, das Orchestre symphonique de Montréal und die Kansas City Symphony unterstreichen Hamburgs Rolle als globale Musikstadt. Die internationale Kampagne ELBPHORIA bündelt diese Vielfalt und macht Hamburgs besondere Energie aus Musik, Wasser, Nachtleben und den langen Nächten an der Elbe sichtbar.

Wer die Stadt 2026 besucht, erlebt dieses euphorische Gefühl unmittelbar - in Clubs und Konzerthäusern, auf Festivalbühnen, am Hafen und direkt am Wasser. Von den großen Festivalbühnen im Hafen über die elektronischen Nächte auf St. Pauli bis hin zum wichtigsten Clubfestival Europas entlang der Elbe, der Reeperbahn, der Hafenkräne und der Elbphilharmonie entwickelt Hamburg eine kulturelle Dynamik, die es 2026 zu einer der spannendsten Musikdestinationen Europas macht.

Diese einzigartige Verbindung von internationaler Musik,Clubkultur und Konzerten am Wasser mit urbanem Lebensgefühl definiert das musikalische Jahr 2026 in Hamburg und zieht Besucher aus aller Welt an





presseportal_ch / 🏆 6. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ELBJAZZ MS DOCKVILLE Reeperbahn Festival Elbphilharmonie Hamburg 2026

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

China: Autobauer senken Prognose für 2026 drastisch – Absatzeinbruch erwartetDer Branchenverband PCA rechnet für 2026 neu mit einem Rückgang der Verkaufszahlen um 11%. Bisher hatte er nur ein Prozent vorausgesagt.

Read more »

Ausgezeichnet: Lorzenebene ist die Landschaft des Jahres 2026Mitten im Boom als grüne Lunge erhalten: Für diesen Erfolg wird auch die Gemeinde Baar ausgezeichnet. Für die Fest-Touren am 13. Juni läuft die Anmeldung.

Read more »

Schweizer Aktienmarkt: Volatile Seitwärtsbewegung im ersten Halbjahr 2026Der Schweizer Aktienmarkt zeigte im ersten Halbjahr 2026 eine volatile Seitwärtsbewegung. Während einige Titel wie就很 deutlich zulegten, waren andere Branchen rückläufig. Die zentralen Treiber für die zweite Jahreshälfte sind KI, Zinsen und Inflation, aber auch neue Faktoren wie ein neuer Fed-Chef und die Midterm-Wahlen in den USA könnten für Wendungen sorgen. Large Caps outperformen seit einem Jahr die Small Caps deutlich.

Read more »

Schweizer Spieler Michel Aebischer bleibt gelassen vor WM 2026Michel Aebischer bleibt vor dem ersten Gruppenspiel der Schweizer Nationalmannschaft gegen Katar gelassen. Der 29-Jährige ist nicht beunruhigt über die Diskussionen um die beiden Schweizer Spieler, die für Katar spielen.

Read more »