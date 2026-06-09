Hamas und Palästinensergruppen einigen sich auf teilweise Waffenabgabe, Israel schließt Grenzen

Bei Gesprächen in Kairo haben sich Hamas und andere palästinensische Gruppen auf eine teilweise Waffenabgabe an eine neue Verwaltung geeinigt. Israel lehnt vollständige Entwaffnung ab und schließt Grenzen nach iranischem Raketenbeschuss. Unterdessen lehnt Hisbollah Waffenruhe mit Libanon ab.

Bei den Verhandlungen in der ägyptischen Hauptstadt Kairo haben sich die radikalislamische Hamas und mehrere andere palästinensische Gruppen darauf verständigt, dass militante Gruppen im Gazastreifen einen Teil ihrer Waffen an eine noch einzurichtende palästinensische Verwaltung abgeben sollen.

Dies teilten Verhandlungskreise am Dienstag mit. Eine vollständige Entwaffnung, wie von Israel gefordert, lehnten die Verhandler jedoch ab. Bei dem Treffen ging es um die Modalitäten einer möglichen Waffenübergabe. Auch wenn Israel nicht auf den Vorschlag eingehe, könnten unter Berücksichtigung dieser Einigung neue akzeptable Formeln entwickelt werden, sagte ein Teilnehmer.

Die Gespräche verschiedener palästinensischer Gruppen in Kairo unter Vermittlung Ägyptens, Katars und der Türkei hatten am Samstag begonnen. Sie sollen wieder Schwung in die festgefahrenen Verhandlungen über die zweite Phase eines Waffenstillstandsabkommens zwischen Israel und der Hamas-Miliz bringen. Der Fahrplan beruht auf Vorschlägen der US-Regierung. Für die zweite Phase war unter anderem eine Entwaffnung der Hamas vorgesehen.

Einen solchen Schritt hat die Miliz zwar nicht rundheraus abgelehnt, sie will ihre Waffen eigenen Angaben zufolge jedoch nur abgeben, wenn sich Israel vollständig aus dem Palästinensergebiet zurückzieht. Israel hingegen verlangt zunächst eine Entwaffnung der Hamas. Für Phase zwei war auch die Einrichtung einer Übergangsverwaltung aus palästinensischen Technokraten vorgesehen. Die Verhandlungen in Kairo sind ein wichtiger Schritt, um die festgefahrenen Gespräche wiederzubeleben, doch die grundlegenden Differenzen zwischen den Konfliktparteien bleiben bestehen.

Während die palästinensischen Gruppen eine Teilabgabe der Waffen als Kompromiss anbieten, beharrt Israel auf vollständiger Entwaffnung als Vorbedingung für weitere Zugeständnisse. Die Rolle der Vermittler Ägypten, Katar und Türkei ist entscheidend, um beide Seiten an den Verhandlungstisch zu bringen. Die internationale Gemeinschaft beobachtet die Entwicklungen mit Sorge, da eine Eskalation im Gazastreifen droht, sollte keine Einigung erzielt werden





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