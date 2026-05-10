Hamas-Terroristen-Nachname für Zürcher Baby bleibt augenmerklich

Ein Baby aus Zürich trägt als Vorname den Nachnamen des Hamas-Terroristen Yahya Sinwar. Das Zivilstandsamt hielt den Namen für unbedenklich. Für eine Privatrechtsprofessorin war der Entscheid nicht nachvollziehbar, da das Amt bedenken sollte, dass das Kind wegen seines Namens im sozialen Umfeld auf heftige Ablehnung stoßen könnte.

Ein Zürcher Baby trägt den Nachnamen des Hamas-Terroristen Yahya Sinwar als Vornamen. Das Zivilstandsamt fand nichts dabei, eine Rechtsprofessorin schon. Das Zivilstandsamt hält den Namen für unbedenklich.

Ein Baby aus Zürich trägt als Vorname den Nachnamen des Hamas-Terroristen Yahya "Sinwar". - depositphotos Das Präsidialdepartement schreibt, es liege keine Verletzung der Interessen des Kindes vor. Ablehnungen von Namen kämen "äusserst selten" vor. Das sorgt nun für Aufruhr.

- DepositphotosWas das Amt dabei offenbar nicht berücksichtigte: Gemäss den Weisungen des Bundesamts für Justiz sind Namen verboten, die negativ besetzt sind oder mit negativem oder bestechter Potential besetzt sind. Gemäss dem "Tages-Anzeiger" wurde bereits eine Gefährdungsmeldung an die Kesb (Krankenkasse) gemacht. Für Regina Aebi-Müller, Privatrechtsprofessorin an der Uni Luzern, ist der Entscheid des Zivilstandsamts nicht nachvollziehbar. Gegenüber der Zeitung sagt sie, dass "Sinwar" schon rein formal hätte abgelehnt werden können.

Dies, weil es sich um einen Nachnamen handelt. Zudem habe das Amt bedenken müssen, dass das Kind wegen seines Namens im sozialen Umfeld auf heftige Ablehnung stossen könnte





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