Halloween-Polizeieinsatz in Bern: Gummischrot gegen randalierende Jugendliche

Nach Vandalismus an einer Berner Halloween-Party setzt die Kantonspolizei Gummischrot ein. Eine Person wird festgenommen, keine Verletzten gemeldet. Hintergrund zu Sicherheitsregeln.

Am Samstag, 31. Oktober 2026, ging bei der Kantonspolizei Bern kurz nach 23.10 Uhr die Meldung ein, dass sich an der Gäbelbachstrasse in Bern eine grössere Gruppe von Personen randalierend verhalte. Die ausgerückten Einsatzkräfte trafen vor Ort auf eine grössere Gruppe von Personen, bei denen es sich mehrheitlich um Jugendliche n handelte.

Einsatz von Gummischrot in Bern

Diese warfen unter anderem Flaschen und traten gegen die Eingangstür sowie die Fassade eines Gebäudes, in dem zu diesem Zeitpunkt eine bewilligte Halloween-Party stattfand. Die Eingangstür des Gebäudes war verschlossen, sodass die Personen nicht in die Räumlichkeiten gelangen konnten.

Also read Bern: Gummischrot-Einsatz bei Ausschreitungen an Halloween-Party

Als ein Polizist die Gruppe mit dem Zuruf "Stopp, Polizei!" zum Anhalten aufforderte, rannte diese in seine Richtung. Einzelne Personen hielten dabei Flaschen in den Händen. In der Folge wurde zum Eigenschutz einmalig Gummischrot eingesetzt. Anschliessend flüchteten die Personen in verschiedene Richtungen.

Verhaftung und Sachverhalt

Gemäss aktuellem Kenntnisstand wurden keine Personen verletzt. Im Rahmen des Polizeieinsatzes wurden mehrere Personen kontrolliert. Eine Person wurde wegen des Verdachts auf Hinderung einer Amtshandlung auf eine Polizeiwache gebracht und befragt. Sie wird entsprechend angezeigt.

Advertisement

Durch den Einsatz mehrerer Patrouillen konnte die Situation schliesslich unter Kontrolle gebracht werden. Weitere Abklärungen zu den Ereignissen sind im Gang. Die Polizei reagierte schnell, um weitere Eskalationen und Schäden am Gebäude zu verhindern. Die Nachbarschaft wurde durch den Lärm der Ausschreitungen möglicherweise gestört, doch die Lage wurde schnell wieder ruhig.

Prävention bei Veranstaltungen

Eine gelungene Feier beginnt mit guter Vorbereitung. Ob Geburtstag, Halloween-Party oder Vereinsanlass: Klare Absprachen, eine durchdachte Raumplanung und eine gute Kommunikation sorgen für einen angenehmen Abend. Überlegen Sie vor der Veranstaltung, wie viele Gäste die Räumlichkeiten sicher aufnehmen können. Besonders bei grösseren Feiern ist eine klare Gästeliste hilfreich.

Bestimmen Sie eine Person, die den Empfang organisiert und Fragen zum Einlass beantwortet. So wissen eingeladene Gäste, an wen sie sich wenden können. Notausgänge, Treppenhäuser und Fluchtwege müssen jederzeit benutzbar bleiben. Dekorationen, Möbel und abgestellte Gegenstände gehören nicht in diese Bereiche.

Prüfen Sie vor Beginn der Veranstaltung, ob die Ausgänge frei zugänglich sind. Vergewissern Sie sich zudem, dass Türen auf Fluchtwegen entsprechend den geltenden Brandschutzanforderungen jederzeit geöffnet werden können. Informieren Sie die unmittelbare Nachbarschaft bei grösseren privaten Feiern frühzeitig. Eine Kontaktmöglichkeit zur veranstaltenden Person kann helfen, Fragen unkompliziert zu klären.

Advertisement

Sicherheit und Organisation

Achten Sie auf eine angemessene Lautstärke und berücksichtigen Sie die örtlichen Ruhezeiten. Denken Sie auch an Gäste, die spätabends das Gebäude verlassen und dabei Gespräche im Freien führen. Bei Veranstaltungen mit vielen Teilnehmenden lohnt es sich, eine oder mehrere Personen für organisatorische Fragen zu bestimmen.

Sie können beispielsweise den Einlass koordinieren, auf freie Fluchtwege achten und bei Bedarf Hilfe organisieren. Diese Aufgabe sollte während des Anlasses einer verlässlich erreichbaren und nüchternen Person übertragen werden. Halten Sie die genaue Veranstaltungsadresse griffbereit. Bei grösseren Gebäuden sind auch Angaben zum Eingang, zum Stockwerk und zu möglichen Zufahrten für Rettungsfahrzeuge nützlich.

Je nach Grösse, Veranstaltungsort und Art des Anlasses können unterschiedliche Bewilligungs-, Sicherheits- und Brandschutzvorschriften gelten. Klären Sie die Anforderungen rechtzeitig mit den zuständigen Stellen. Erstellen Sie vor einer grösseren Feier eine kurze Checkliste mit Einlass, Gästezahl, Musik, Fluchtwegen, Notfallkontakten und Aufräumarbeiten. So lassen sich wichtige Aufgaben im Voraus verteilen und Unfälle oder Krawalle können vermieden werden. Die Erfahrung zeigt, dass professionelle Planung die Sicherheit aller Beteiligten erhöht und rechtliche Probleme ausschließt. Die Polizei empfiehlt, bei Unsicherheiten frühzeitig Behörden zu konsultieren.