In der Halloween-Nacht meldeten zahlreiche Kantone Sachbeschädigungen und Ruhestörungen. Zürich, Aargau und St. Gallen verzeichneten hohe Einsatzzahlen.

Die Halloween -Nacht sorgte in mehreren Schweiz er Kantonen für zahlreiche Polizeieinsätze. In Zürich verzeichnete die Stadtpolizei rund 65 Einsätze wegen Eierwürfen und Böllern. Im Kanton Aargau gingen über 80 Meldungen wegen Unfug und Sachbeschädigung en ein. Böller, Eierwürfe und Sachbeschädigung en haben die in mehreren Schweiz er Kantonen beschäftigt. Vielerorts mussten die Einsatzkräfte wegen Ruhestörung en und mutwilligen Beschädigungen ausrücken.

Hochspannung in Zürich

Die Stadt Zürich stand in der Nacht auf Sonntag in Atem. Allein die Stadtpolizei Zürich verzeichnete rund 65 Einsätze im Zusammenhang mit Halloween, wie sie am Sonntag mitteilte. Mehrere linksextreme Gruppen hatten in den vergangenen Tagen zu gewaltsamen Protesten in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Zürcher Kreis 4 aufgerufen. Die Behörden reagierten mit erhöhter Präsenz.

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Die meisten Meldungen zu Halloween-Missetaten betrafen laut Behörden Eierwürfe auf Fahrzeuge, Fenster, Hausfassaden und Personen. Zudem wurden in verschiedenen Stadtteilen Böller und Feuerwerkskörper gezündet. Auch wegen Ruhestörungen und Sachbeschädigungen musste die Polizei mehrfach ausrücken.

Im Kreis 6 wurde unter anderem eine Scheibe an einer Tramhaltestelle beschädigt. Im Kreis 8 wurde ein gesprengter Briefkasten gemeldet. Im Kreis 12 wurden zwei Abfallcontainer in Brand gesetzt. Die Berufsfeuerwehr von Schutz und Rettung Zürich löschte die Brände. Die Lage wurde jedoch nicht eskalierend, da die Präsenz der Behörden als abschreckend wirkte.

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Jugendliche im Kanton St. Gallen im Fokus

Auch im Kanton St. Gallen beschäftigten vor allem Jugendliche die Polizei. Rund 30 Meldungen gingen in der Halloween-Nacht bei der Notrufzentrale ein, wie es in einer Mitteilung heisst. Sie betrafen hauptsächlich Ruhestörungen, gezündete Böller, grössere Jugendgruppen und Sachbeschädigungen. Besonders gross war der Schaden auf dem Gelände des Oberstufenschulhauses in Goldach.

Dort wurden in der Nacht mehrere Sachbeschädigungen begangen. Laut Kantonspolizei entstand ein Schaden von mutmasslich mehreren Zehntausend Franken. Bereits am Samstagabend waren auf dem Schulgelände ein Briefkasten gesprengt und ein Abfallcontainer in Brand gesetzt worden. Die Polizei kontrollierte in der Umgebung sechs Jugendliche und stellte Sturmhauben sicher.

Die Ermittlungen laufen. In Bronschhofen wurden zwei vermummte Jugendliche angehalten, nachdem sie Böller gezündet hatten. Sie werden bei der Jugendstaatsanwaltschaft angezeigt. In Heerbrugg sprach die Polizei gegen fünf Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren Wegweisungen aus. Weitere Sachbeschädigungen wurden unter anderem aus Widnau, Flawil, Haag, Bazenheid und Ebnat-Kappel gemeldet.

Kontrollen in Aargau und Freiburg

Die Kantonspolizei Aargau hat in der Halloween-Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November 2026 verstärkt Präsenz gezeigt und zahlreiche Kontrollen durchgeführt. Viele Patrouillen der Regional- und Stadtpolizeien sowie der Kantonspolizei waren in der Nacht auf dem gesamten Kantonsgebiet im Einsatz. Sie führten dabei proaktive Personenkontrollen durch und stellten vorsorglich Eier sowie Feuerwerk sicher, wie die Kantonspolizei am Sonntag in einer Mitteilung schrieb.

Mehr als 80 Meldungen waren bei der Polizei eingegangen. Sie betrafen Unfug, Sachbeschädigungen und das Abfeuern von Böllern. Die Präventivmassnahmen scheinen in vielen Regionen erfolgreich gewesen zu sein, um das Chaos in Grenzen zu halten.

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Auch im Kanton Freiburg kam es in der Halloween-Nacht zu mehreren Zwischenfällen. Wie die Kantonspolizei Freiburg mitteilte, erhielt sie zahlreiche Meldungen über Jugendgruppen, die Knallkörper zündeten sowie Eier und Steine warfen. In Avry-sur-Matran und in der Stadt Freiburg wurden zwei Busse der Freiburgischen Verkehrsbetriebe beschädigt. Beide mussten für Reparaturen aus dem Verkehr gezogen werden.

In den Freiburger Stadtquartieren Beaumont und Schoenberg rückte die Feuerwehr wegen brennender Abfallcontainer aus. Die Ruhestörungen und der materielle Schaden sorgten auch hier für eine intensive Nacht der Einsatzkräfte. Die Behörden warnen weiterhin vor den Folgen solchen Verhaltens für die Betroffenen.

Ruhiger Verlauf im Thurgau

Ruhestörungen und Eierwürfe wurden auch im Thurgau gemeldet, doch deutlich ruhiger verlief die Halloween-Nacht dort. Nach Angaben der Kantonspolizei kam es dort zu keinen grösseren Zwischenfällen. Bis Sonntagmorgen gingen bei der Polizei rund 15 Meldungen aus verschiedenen Teilen des Kantons ein.

Etwa die Hälfte davon betraf Eierwürfe auf Hausfassaden oder andere Sachbeschädigungen. Weitere Anrufe gingen wegen Ruhestörungen ein. Die Polizei kontrollierte während des Abends und der Nacht zudem mehrere Gruppen von Jugendlichen. Der Vergleich zwischen den Kantonen zeigt, dass die Situation lokal sehr unterschiedlich verlief. Während einige Städte mit hohen Zahlen zu kämpfen hatten, blieb es andernorts überschaubar. Die Erfahrung zeigt, dass eine starke Präsenz der Behörden oft bereits abschreckend wirkt.