Halloween in der Schweiz: Ursprung, Bräuche und Kürbis-Boom

Halloween hat keltische Wurzeln und wird seit den 1990er-Jahren auch in der Schweiz gefeiert. Herkunft, Bräuche, Kürbis-Legende und wachsende Kürbis-Beliebtheit im Überblick.

Am Abend des 31. Oktober ziehen auch in der Schweiz seit einigen Jahren schaurig verkleidete Kinderscharen von Haus zu Haus und fordern mit dem Ruf Süsses, sonst gibt es Saures Süssigkeiten ein. Doch warum sie das tun, wissen die wenigsten. Das Fest geht auf das keltische Brauchtum zurück und wird in vielen Ländern Europas sowie besonders in den USA am Vorabend des römisch-katholischen Hochfests Allerheiligen gefeiert.

Keltische Wurzeln und christlicher Bezug

Der Name Halloween leitet sich aus dem englisch-amerikanischen All Hallows Eve ab, also dem Abend vor Allerheiligen. In der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November treiben der Legende nach verdammte Seelen ihr Unwesen. Die Wurzeln des Festes reichen laut Encyclopædia Britannica bis ins 8. Jahrhundert zurück. Gefeiert wurde damals das Sommerende mit dem Einzug des Viehs in die Ställe.

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In dieser Zeit, so glaubte man, kehrten auch die Seelen der Toten zu ihren Heimen zurück. Riesige Freudenfeuer und düstere Verkleidungen sollten dazu dienen, die bösen Geister der Verdammten zu vertreiben. Obwohl Halloween an vielen Orten Europas erst seit Ende der 1990er-Jahre gefeiert wird, ist das Fest damit deutlich älter als die moderne Marketingmaschinerie, die es heute begleitet.

Die Legende der Kürbis-Laterne

Die mehr oder weniger gruselig geschnitzten Kürbisfratzen gelten als Halloween-Symbol schlechthin. Ihren Namen verdankt die Kürbis-Laterne einer Legende nach dem geizigen Trunkenbold Jack, der sich zu Lebzeiten mit dem Teufel anlegte. Nach seinem Ableben fand er weder im Himmel noch in der Hölle Zutritt.

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Der Teufel gab ihm ein Stück Höllenkohle, das er in eine Rübe legte. Fortan schlich er mit seinem dürftigen Licht als verdammte Seele durch die dunkle Jahreszeit. Die Tradition der Kürbisfratzen in den USA geht auf das 19. Jahrhundert zurück, als irische Einwanderer ihre Zelte an der amerikanischen Ostküste aufschlugen.

Von dort verbreitete sich der Brauch rasant und ist heute in den USA und Kanada ein richtiges Volksfest. In der Schweiz hingegen können die meisten Über-20-Jährigen Halloween wenig abgewinnen. Für sie gilt das Gruselfest als Erfindung der Marketingmaschinen, mit der sich die Lücke zwischen Sommerschlussverkauf und Weihnachtsgeschäft füllen lässt.

Schabernack, Polizei und Kürbis-Boom

In Polizeikreisen stösst Halloween eher sauer auf. Denn in der Nacht vom 31. Oktober wird immer häufiger Schabernack getrieben. Häuserschmierereien, Eierwürfe oder gar Brandstiftung verleihen dem Fest einen faden Beigeschmack und hinterlassen hohen Sachschaden. Vielleicht ist dies ein Grund, weshalb die Tradition hierzulande besonders unter Erwachsenen wenig Anhänger findet.

Ob das Aufkommen von Halloween für den Kürbis-Boom verantwortlich ist oder es sich eher umgekehrt verhält, ist offen. Fakt ist, dass Kürbisgewächse in allen Formen und Farben sich immer grösserer Beliebtheit erfreuen. Alte Rezepte werden ausgegraben, Zierkürbisse aufgestellt, und auf Erlebnis-Bauernhöfen wird fleissig geschnitzt, der grösste Kürbis gekürt und das hausgemachte Süppchen gekostet.

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Wer mitfeiern will, kauft sich am besten einen grossen Topf Süssigkeiten und dekoriert seinen Hauseingang mit Jack-o-Laternen in Gross und Klein, klapprigen Skeletten oder klebrigen Spinnweben. Wenn es klopft oder klingelt, gilt es, Schokolade bereitzuhalten und einer munteren Kinderschar den Abend zu versüssen. Das Genre der Horrorfilme ist derweil weit über 100 Jahre alt und lebt vom perfekten Schreckmoment sowie von Monstern, Zombies und literweise Blut.

Auch das Halloween-Kürbis-Wettschnitzen erfreut sich wachsender Beliebtheit. Die Nacht der Geister und Dämonen steht vor der Tür, doch die passende Deko zu schaffen, ist nicht immer einfach. Wer schnitzt die bessere Kürbisfratze, und wessen Kürbis ist am Ende bereits verfault, zeigt sich beim gemeinsamen Schnitzen.