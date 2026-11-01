Halloween-Einsätze in Waadt: Polizei bei fast 300 Ereignissen im Einsatz

Die Waadtländer Polizei war am Halloween-Feiertag bei rund 300 Ereignissen im Einsatz. Trotz Angriffen mit Pyrotechnik und Steinen auf Einsatzkräfte gab es keine Verletzten.

Die Waadtländer Polizei korps waren in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November in höchster Alarmbereitschaft. Bei der Waadtländer Polizei einsatzzentrale gingen zahlreiche Anrufe wegen Störungen der öffentlichen Ordnung, Bränden und verschiedenen Straftaten ein. Die Behörden setzten zahlreiche zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein, um dieser Herausforderung zu begegnen.

Verstärkte Präsenz bei nächtlichen Ereignissen

Insgesamt standen die Kräfte an verschiedenen Orten des Kantons bei rund 300 Ereignissen im Einsatz. Dies ermöglichte eine signifikante Verstärkung der regulären Polizeiarbeit. Parallel zu den unmittelbar mit Halloween zusammenhängenden Vorfällen wurde der normale Polizeibetrieb sichergestellt. Die hohe Zahl der Einsätze reflektiert die intensive Nachfrage nach Sicherheitsleistungen in dieser Nacht.

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Kontrolle von Jugendlichen und Pyrotechnik

Zahlreiche Jugendliche wurden von den Beamten kontrolliert und identifiziert. Dies diente der Aufklärung der jeweiligen Vorfälle und der Durchsetzung der geltenden Vorschriften. Zudem stellte die Polizei mehrfach Knallkörper und andere pyrotechnische Gegenstände sicher. Diese Beschlagnahmungen sollten die Gefahr für die Bevölkerung und die Einsatzkräfte minimieren.

Die Sicherheit der Einsatzkräfte war dabei ein zentrales Anliegen der Führung. Trotz dieser Maßnahmen kam es zu erheblichen Provokationen seitens einiger Störer. Die Lage erforderte konstante Wachsamkeit und schnelle Reaktionsfähigkeit der Polizeibeamten vor Ort.

Angriffe auf Feuerwehr und Polizei

Die Gewaltbereitschaft einiger Gruppen machte sich besonders bemerkbar. Feuerwehrleute wurden während eines Einsatzes bei einem brennenden Abfallkübel mit Steinen beworfen. Dieser Vorfall zeigte die direkte Gefahr für die Hilfskräfte auf, die lediglich ihrer Arbeit nachgehen sollten.

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Auch Polizisten wurden bei mehreren Gelegenheiten mit abgefeuerten pyrotechnischen Gegenständen angegriffen. Dies stellt eine ernsthafte Bedrohung für die körperliche Unversehrtheit dar. Die Angriffe zielten nicht nur auf die materielle Sicherstellung von Beweismitteln ab, sondern versuchten die Arbeit der Behörden zu behindern.

Prävention und Präsenz wirken abschreckend

Durch die umfangreiche präventive Polizeipräsenz konnten die Einsatzkräfte schneller reagieren. Sie waren an besonders betroffenen Orten sichtbar präsent. Dies schuf eine abgeschreckende Wirkung auf potenzielle Störer. Nach Einschätzung der Polizei trug dies vermutlich dazu bei, mögliche Störer frühzeitig von ihrem Vorhaben abzubringen.

Eine weitere Wirkung dieser Strategie war die Erschwernis der Aktivitäten der Störer. Durch die hohe Dichte an Beamten vor Ort wurden weitere Zwischenfälle verhindert. Die Präsenz wirkte somit stabilisierend auf die öffentliche Ordnung in der Nacht.

Sicherer Umgang mit Feuerwerk

Feuerwerk sorgt an vielen Festen für besondere Momente. Damit Raketen, Vulkane und andere pyrotechnische Gegenstände möglichst sicher verwendet werden können, sind richtige Vorbereitung, genügend Abstand und sorgfältiger Umgang wichtig. Lagern Sie Feuerwerkskörper in ihrer Originalverpackung an einem trockenen, kühlen Ort.

Halten Sie sie unbedingt von Wärmequellen und offenen Flammen fern. Kinder sollten keinen unbeaufsichtigten Zugang zu Feuerwerkskörpern haben. Beachten Sie beim Kauf die Altersfreigaben und verwenden Sie ausschliesslich Produkte, die für den vorgesehenen Gebrauch zugelassen sind. Dies ist gesetzlich vorgeschrieben und dient dem Schutz der Bevölkerung.

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Feuerwerk benötigt ausreichend Platz. Achten Sie darauf, dass sich keine Menschen, Tiere, Fahrzeuge oder brennbaren Gegenstände im Gefahrenbereich befinden. Die vorgeschriebenen Sicherheitsabstände finden Sie auf der Verpackung. Sie unterscheiden sich je nach Art und Kategorie des Feuerwerks. Prüfen Sie zudem, ob am vorgesehenen Ort lokale Abbrennverbote oder zeitliche Einschränkungen gelten.

Raketen benötigen eine geeignete Abschussvorrichtung, die einen sicheren, senkrechten Start ermöglicht. Flaschen oder improvisierte Konstruktionen sind nicht zuverlässig standsicher. Vulkane und andere bodengebundene Feuerwerkskörper müssen auf einem festen, ebenen Untergrund stehen. Beachten Sie stets die Gebrauchsanleitung des jeweiligen Produkts.

Zünden Sie Feuerwerk niemals aus der Hand, sofern dies nicht ausdrücklich für das Produkt vorgesehen ist. Manchmal zündet ein Feuerwerkskörper nicht wie vorgesehen. Nähern Sie sich einem solchen Blindgänger nicht unmittelbar und versuchen Sie niemals, ihn ein zweites Mal anzuzünden. Halten Sie den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand ein und befolgen Sie die Entsorgungshinweise des Herstellers beziehungsweise der örtlich zuständigen Stellen.

Ein verzögerter Zündvorgang kann gefährlich sein. Laute Knallgeräusche und Lichtblitze können Tiere erschrecken. Für Hunde und Katzen empfiehlt sich während eines Feuerwerks ein vertrauter Rückzugsort in der Wohnung. Schliessen Sie nach Möglichkeit Fenster und Türen und lassen Sie empfindliche Haustiere nicht unbeaufsichtigt im Freien. Auch in der Nähe von Ställen und Tiergehegen ist besondere Rücksicht angebracht.

Je nach Feuerwerkskategorie gelten in der Schweiz unterschiedliche Anforderungen an das Mindestalter, die Verwendung und den Erwerb. Die Angaben auf der Verpackung sind deshalb vor dem Einsatz sorgfältig zu lesen. Stellen Sie vor dem Abbrennen einen Eimer Wasser bereit und bestimmen Sie eine nüchterne, verantwortliche Person für den Umgang mit dem Feuerwerk. Kinder und Zuschauende bleiben ausserhalb des Sicherheitsbereichs.

Die Zusammenarbeit zwischen Polizei, Feuerwehr und der Bevölkerung bleibt entscheidend für die Sicherheit bei solchen Ereignissen. Nur durch Einhaltung der Regeln und gegenseitigen Respekt kann die Gefahr minimiert werden. Die Erfahrungen der letzten Nacht unterstreichen die Notwendigkeit von Prävention und klaren Strukturen.