Halbfinals der Eishockey-WM: Schweiz gegen Norwegen

Die Schweizer Hockey-Nati steht vor dem entscheidenden Spiel der Eishockey-Weltmeisterschaft. Am Samstag geht es in Zürich mit den Halbfinals weiter. Die Schweiz will die Erfolgswelle gegen Norwegen weiterreiten.

Am Samstag geht es an der Eishockey-WM mit den Halbfinals in Zürich weiter. Die Hockey-Nati fordert Norwegen . Die Schweiz will die Erfolgswelle gegen Norwegen weiterreiten.

Die Schweizer Hockeyfans dürfen zum zweitletzten Mal einen Spieltag der WM 2026 geniessen. Es geht um den Finaleinzug. Die Schweiz hat alle acht Spiele der Heim-WM bisher gewonnen - zuletzt im Viertelfinal. Selbst die für sie seit Jahren ungeschlagenen Schweden waren für die Hockey-Nati an der Heim-WM kein zu grosses Hindernis.

Eine andere Statistik macht Mut: Seit der Jahrtausendwende stand die Schweiz viermal im WM-Halbfinal - und gewann allesamt. Währenddessen ist es für Norwegen die erste Halbfinal-Erfahrung überhaupt. Puck flach halten. Durch den Ausfall von Meier müssen die Linien umgestellt werden - nicht einfach.

Übrigens hat Norwegen die Schweden auch geschlagen. Das wird ein ganz enges Spiel





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