Marta Kostjuk trifft im Halbfinale der French Open auf die Russin Mirra Andreeva. Der Wettkampf wird von politischen Spannungen überschattet, da Kostjuk nach dem Viertelfinal-Sieg die Menschen in der Ukraine würdigt und den üblichen Handschlag verweigert.

Im Halbfinal der French Open 2026 trifft die 23‑jährige Ukraine rin Marta Kostjuk auf die 19‑jährige Russin Mirra Andreeva . Das Aufeinandertreffen ist mehr als ein sportlicher Showdown: Kostjuk, die ihren Sieg im Viertelfinale gegen die gebürtige Ukraine rin Elina Svitolina - ihr Vorbild - mit den Menschen in der Ukraine widmete, steht angesichts des anhaltenden Krieges vor einer moralischen Zwickmühle.

Während Andreeva erklärt, dass die Nationalität ihrer Gegnerin für sie keinerlei Bedeutung habe und sie einfach nur den Ball spiele, der zu ihr komme, hat Kostjuk bereits in den vorangegangenen Runden deutlich gemacht, dass sie den obligatorischen Handschlag nach dem Match gegenüber Spielerinnen aus Russland und Belarus konsequent verweigert. Die ukrainische Athletin betont, dass es für sie unmöglich sei, friedlich zu schlafen, wenn ihr Heimatland von einem Krieg betroffen ist, bei dem Menschenleben geopfert werden.

Ihr Wunsch sei es, nicht zu schweigen, sondern das Bewusstsein für die humanitäre Krise zu schärfen - ein Statement, das sie nach dem Viertelfinal-Sieg lautstark äußerte, während sie zugleich die Situation ihrer Familie schilderte, deren Haus kurz vor Beginn des Turniers durch eine in der Nähe eingeschlagene Rakete beschädigt wurde. Kostjuk hat deutlich gemacht, dass sie von einer Weltnummer‑8 wie Andreeva ein klareres politisches Zeichen erwartet.

Ihrer Meinung nach handeln beide als erwachsene Menschen, die wissen, was in ihrer Heimat geschieht, und sie könne das Schweigen ihrer Gegnerin nicht ändern. Im Gegensatz dazu hat die russische Spielerin Diana Kasatkina bereits mehrfach öffentlich den "Albtraum‑Krieg" ihres Landes kritisiert, doch Andreeva bleibt zurückhaltend. Der Wettkampf am Donnerstag ab 15 Uhr verspricht, nicht nur sportlich, sondern auch ideologisch geladen zu sein.

Sollte Kostjuk die Russin besiegen - ähnlich wie im Madison‑Open-Finale im Mai -, könnte sie im zweiten Halbfinale auf die tschechische Favoritin Diana Schnaider treffen, die ebenfalls als mögliche Kandidatin für den Titel gilt. Auf der anderen Seite würde ein Sieg von Andreeva die Tür für weitere russische oder belarussische Spielerinnen öffnen, obwohl diese seit dem Beginn des Angriffskrieges 2022 nur unter neutraler Flagge antreten dürfen. Die Ereignisse spiegeln die anhaltende Spannung zwischen Sport und Politik wider.

Während die French Open traditionell als Plattform für sportliche Höchstleistungen gelten, zeigt sich, dass internationale Konflikte auch auf den Tennisplatz überschwappen. Für die Ukrainerin Kostjuk ist das Turnier nicht nur ein persönlicher Karriereschritt, sondern ein Mittel, um die Welt auf das Leid in der Ukraine aufmerksam zu machen. Andreevas pragmatischer Ansatz, das Spiel einfach zu spielen, stößt bei ihr auf Kritik, die jedoch nicht von allen Teilen der Öffentlichkeit geteilt wird.

Letztlich wird das Halbfinale darüber entscheiden, ob sportlicher Ehrgeiz oder politische Botschaft stärker ins Gewicht fallen - und wer am Ende den Pokal in Paris in die Hände bekommt





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