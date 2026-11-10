Hakan Yakin kritisiert FC Basel nach langer Sieglosigkeit

Hakan Yakin äußert sich kritisch zur aktuellen Krise beim FC Basel. Der Ex-Trainer spricht über den ausbleibenden Effekt von Slavisa Jokanovic und die mangelnde Qualität im Kader.

Die Nerven beim FC Basel liegen blank. Seit zwei Monaten wartet der traditionsreiche Verein auf einen Sieg in der Schweizer Super League. Diese anhaltende Durststrecke hat zu einer erheblichen Verunsicherung in der Fanbase und der Vereinsführung geführt. Die aktuelle Lage wird nicht nur durch die sportlichen Ergebnisse belastet, sondern auch durch die offenen Fragen zur taktischen Ausrichtung und der Personalie des neuen Trainers Slavisa Jokanovic.

Kritik am Trainer-Effekt bei Jokanovic

Hakan Yakin äußert sich in einem klaren Statement zu der Situation, in der sich der Verein befindet. Er spricht direkt über die Resultat-Krise und den erwarteten, aber ausbleibenden Trainer-Effekt. Obwohl Jokanovic offiziell das Ruder übernommen hat, zeichnen sich die Resultate weiterhin schlecht ab. Das Team sammelt unter dem Strich gerade erst 15 Punkte. Yakin hinterfragt, ob die Anweisungen von Jokanovic bei den Spielern überhaupt ankommen. Es wird sogar spekuliert, dass die Sprache eine Hürde darstellen könnte und die Spieler seine Taktiken möglicherweise nicht zu einhundert Prozent verstehen. Allerdings sei die Sprache des Fußballs, also die taktische Umsetzung, für ihn sicherlich kein Problem.

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Mangelnde Umsetzung auf dem Platz

Ein starkes Indiz für die aktuellen Probleme liefert das Debüt von Jokanovic. Das Testspiel gegen Winterthur endete mit einer vernichtenden 3:7-Niederlage. Hakan Yakin betont, dass Verluste an sich akzeptabel sind, aber die Art und Weise, wie man verliert, von großer Bedeutung ist. Bei diesem Spiel scheint es einigen Spielern so, als hätten sie nicht verstanden, in welchem Verein sie spielen. Neben der individuellen Qualität fehle es auch an der nötigen Disziplin und dem kollektiven Geist. Dies ist ein deutlicher Kontrast zu früheren Zeiten, in denen der Verein für einen anderen Standard stand. Die aktuelle Performance lässt die Anforderungen an die Spieler nicht erkennen.

Vergangenheit als Maßstab für die Zukunft

Im Vergleich zu früheren Erfolgen zeigt die aktuelle Entwicklung, dass Handlungsbedarf besteht. In den vergangenen Jahren hat Dave Degen einen hervorragenden Job geleistet, um die Mannschaft zusammenzuhalten. Yakin lobt Degen explizit als einen Fuchs mit dem nötigen Know-how. Sein Ziel war es immer, ein Team aufzubauen, vor dem die Gegner Respekt haben. Dieses Ziel ist aktuell nicht erreicht. Die Neuzugänge oder die bestehende Kadersituation scheinen nicht die erforderliche Qualität für den FC Basel zu besitzen. Dies wird als einer der Hauptgründe für die aktuelle Schwächelphase gesehen. Die Erwartungshaltung ist hoch, und die Realität weicht stark davon ab.

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Rolle der Schlüsselspieler im Mittelfeld

Auch im Mittelfeel wird laut Hakan Yakin dringend Handlungsbedarf gesehen. Die Spieler in dieser Position sind aktuell völlig von der Rolle. Wenn dann noch Torwart Yvon Momo Omlin keinen guten Tag erwischt, sind die Chancen auf einen Sieg fast null. Das Zusammenspiel zwischen Abwehr, Mittelfeld und Angriff funktioniert nicht wie geplant. Yakin weist auch auf die Bedeutung einzelner Schlüsselspieler hin. Die Qualitäten von Spielern wieShaquille Wilhem sind unbestritten. Wenn er auf dem Platz steht, muss alles über ihn laufen. Mit ihm ändert sich das Spielbild komplett. Es funktioniert auch ohne ihn, aber die Wirkung ist eine andere.

Ausblick und notwendige Anpassungen

Die Zukunft des FC Basel hängt davon ab, wie schnell die aktuellen Probleme gelöst werden können. Es bedarf einer sofortigen Korrektur der taktischen Ausrichtung und der mentalen Einstellung. Die Spieler müssen lernen, die Anweisungen von Jokanovic besser umzusetzen. Gleichzeitig muss geprüft werden, ob die aktuellen Kadermitglieder die Qualität für den Verein haben. Ein Team, vor dem die Gegner Respekt haben, ist das erklärte Ziel. Bis dahin bleibt die Situation angespannt. Die Fans hoffen auf eine Wende, die jedoch noch nicht in Sicht ist. Die nächsten Spiele werden entscheidend sein, um die Trendwende einzuleiten. Bis dahin bleibt der FC Basel auf der Suche nach der richtigen Form.