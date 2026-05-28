Die 24-Jährige verletzt sich schwer und muss im Rollstuhl vom Platz. Sie war zuvor in Hochform gewesen und hatte im Viertelfinal der Madrid Open Aryna Sabalenka besiegt.

Hailey Baptiste verletzt sich schwer und muss im Rollstuhl vom Platz. Die 24-Jährige kann beim Stand von 4:5 im ersten Satz nicht mehr weiterspielen. Sie war zuvor in Hochform gewesen, hatte im Viertelfinal der Madrid Open Aryna Sabalenka besiegt und damit für Aufregen gesorgt.

Auch Belinda Bencic hatte sie im Achtelfinal hinter sich gelassen. Zudem hat sie mit Platz 25 in der Weltrangliste ihr bestes Ranking bisher erreicht, zurzeit ist sie wieder auf Platz 26. Nach ihrem Schlag landet sie unglücklich und schreit schmerzverzerrt auf. Sie krümmt sich vor Schmerzen am Boden, ihre Hand am linken Knie.

Ihr Vater ist sofort zur Stelle, aber sie schickt ihn weg. Das Publikum ist verstummt, Wang kommt zu ihr und bleibt kurz bei ihr. Etwa zwei Minuten lang muss die US-Amerikanerin auf die Sanität warten.

Schließlich kann sie stehen, aber die Kraft reicht nicht, um vom Platz zu laufen. Sie wird mit dem Rollstuhl vom Platz gebracht. Das Publikum verabschiedet Baptiste mit einem Applaus. Sie verletzt sich bei einem Schlag schwer, um die Rückhand zu umgehen, macht sie einen grossen Schritt nach links, springt in die Luft und landet dabei unglücklich.

Sie ist auf Platz 26 in der Weltrangliste, hat zuvor ihr bestes Ranking mit Platz 25 erreicht und hat im Viertelfinal der Madrid Open eine Überraschung geliefert





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