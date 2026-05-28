Die US-Amerikanerin Hailey Baptiste verletzt sich schwer beim Tennis-Spiel gegen Xiyu Wang und muss im Rollstuhl vom Platz gebracht werden.

Hailey Baptiste verletzt sich schwer und muss im Rollstuhl vom Platz Die US-Amerikanerin landet nach ihrem Schlag unglücklich und schreit schmerzverzerrt auf. Die 24-Jährige kann beim Stand von 4:5 im ersten Satz nicht mehr weiterspielen.

War für Hailey Baptiste schon vorzeitig vorbei. Als es im ersten Satz 5:4 für ihre Gegnerin Xiyu Wang stand, verletzte sie sich bei einem Schlag schwer. Um die Rückhand zu umgehen, machte sie einen grossen Schritt nach links, sprang in die Luft und landete dabei unglücklich. Schmerzverzerrt schrie sie auf und ging zu Boden.

An dieser Stelle finden Sie einen ergänzenden externen Inhalt. Falls Sie damit einverstanden sind, dass Cookies von externen Anbietern gesetzt und dadurch personenbezogene Daten an externe Anbieter übermittelt werden, können Sie alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen. Baptiste krümmte sich vor Schmerzen am Boden, ihre Hand am linken Knie. Sofort war auch ihr Vater zur Stelle, den Baptiste aber gleich wegschickte.

Herzzerreissend weinte die 24-Jährige auf dem Platz, das Publikum war verstummt, zwischendurch war auch Wang zu ihr gekommen. Etwa zwei Minuten lang musste die US-Amerikanerin auf die Sanität warten. Schliesslich konnte sie zwar stehen, die Kraft reichte aber nicht, um vom Platz zu laufen. Sie wurde mit dem Rollstuhl vom Platz gebracht.

Das Publikum verabschiedete Baptiste mit einem Applaus. Baptiste war zuvor in Hochform gewesen, erst Ende April hatte sie im Viertelfinal der Madrid Open Aryna Sabalenka besiegt und damit für Aufregen gesorgt. Auch Belinda Bencic hatte sie im Achtelfinal hinter sich gelassen.

Zudem hat sie mit Platz 25 in der Weltrangliste ihr bestes Ranking bisher erreicht, zurzeit ist sie wieder auf Platz 26





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