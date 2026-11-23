Bei Sanierungsarbeiten an der Hagia Sophia in Istanbul wurden antike Tunnel und Kammern freigelegt. Das türkische Kulturministerium kündigt künftigen Zugang für Besucher an.

Während der laufenden Renovierungsarbeiten an der historischen Hagia Sophia in Istanbul haben Archäologen und Bauingenieure ein umfangreiches unterirdisches Netzwerk freigelegt. Bei dieser Entdeckung handelt es sich um ein System aus Tunneln und unterirdischen Räumen, das sich über mehrere hundert Meter erstreckt und Teile einer Infrastruktur aus Zeiten enthält, die deutlich älter sind als das heutige Bauwerk selbst. Diese Funde werfen ein neues Licht auf die komplexe bauliche Entwicklung der Region und zeigen, dass die Geschichte des Ortes tiefer reicht, als bisher angenommen.

Freilegung antiker Kanäle und Kammern

Das türkische Ministerium für Kultur und Tourismus hat die Entdeckung offiziell bestätigt und Details zur Tiefe der archäologischen Arbeit bekannt gegeben. Die Fachkräfte haben bislang rund 420 Meter der Tunnel freigelegt und dabei eine massive Menge an Bauschutt beseitigt. Die geschätzte Masse dieses entfernten Materials liegt bei etwa 3000 Tonnen, was das enorme Ausmaß der Reinigungs- und Konservierungsmaßnahmen unterstreicht. Experten gehen davon aus, dass sich das unterirdische Netzwerk noch über weitere Kilometer erstreckt, was auf weitere, bisher unerforschte Bereiche hindeutet.

Also read Unter der Hagia Sophia entdeckt: Hunderte Meter Tunnel, sechs Kammern – und bald vielleicht für Touristen offen

Die Struktur umfasst insgesamt neun separate Tunnel und sechs Gewölbekammern, die unterschiedliche Funktionen erfüllten. Zu den freigelegten Elementen zählen spezifische Wasserkanäle, die für die Regulierung des Wassermanagements in der Antike konzipiert wurden. Darüber hinaus wurde eine römische Grabstätte identifiziert, die historische Bedeutung für die Bestattungstraditionen der damaligen Bevölkerung trägt. Ein weiterer auffälliger Durchgang wurde entdeckt, der vermutlich mit einer römischen Straße aus dem 5. Jahrhundert verbunden war, was auf eine direkte Infrastrukturverbindung zu dieser Zeit schließen lässt.

Historische Funktionen der Infrastruktur

Mehmet Nuri Ersoy, der türkische Minister für Kultur und Tourismus, besuchte die Baustelle am 20. November 2026, um den Fortschritt der Arbeiten zu überprüfen. In seiner Erklärung betonte er die historische Bedeutung der freigelegten Strukturen für das Verständnis der städtischen Entwicklung. Ersoy erklärte, dass dieses unterirdische Netz im Laufe der Geschichte wichtige Funktionen bei der Wasserversorgung der Stadt sowie bei der Ableitung von Regenwasser erfüllt habe. Diese Erkenntnis vertieft das wissenschaftliche Wissen über Istanbuls historische Wasserwirtschaftsinfrastruktur erheblich.

Advertisement

Die Entdeckung zeigt, dass das Fundament der Hagia Sophia nicht nur auf stabilen Erdmassen ruht, sondern auf einer komplexen Schicht aus früheren Bauwerken und technischen Lösungen. Die Existenz dieser Röhren bestätigt Spekulationen, die seit Jahrhunderten über die Untergrundstruktur dieser Gegend kursieren. Die Funde stammen aus einer Epoche, die deutlich älter ist als die Hagia Sophia, die im 6. Jahrhundert erbaut wurde. Dies unterstreicht die strategische und funktionale Wichtigkeit dieses Standorts über verschiedene Zivilisationen hinweg.

Zugang für die Öffentlichkeit geplant

Die Bedeutung der Hagia Sophia als UNESCO-Welterbe und eine der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten in Istanbul könnte durch die neuen Entdeckungen noch steigen. Das Kulturministerium hat Pläne bekannt gegeben, die als "historische Schätze" bezeichneten unterirdischen Bereiche in Zukunft teilweise auch für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dies würde es Besuchern ermöglichen, die tiefere Geschichte des Ortes physisch zu erleben, anstatt sie nur in Büchern oder Ausstellungen zu lesen.

Zwar wurden noch keine konkreten Zeitpläne für die Eröffnung dieser Bereiche genannt, doch signalisiert die Ankündigung eine langfristige Strategie zur touristischen und kulturellen Erschließung. Die Arbeiten an der Infrastruktur sind noch nicht vollständig abgeschlossen, und die Experten bereiten sich darauf vor, die weiteren Kilometer des Netzes zu erkunden. Die Kombination aus antiker Architektur und moderner Restaurierungstechnik wird die Hagia Sophia in den kommenden Jahren zu einem noch attraktiveren Ziel für internationale Reisende machen.