Haftstrafe droht RTL2-Moderator Hamid Mossadegh wegen massiver Raserdelikte in der Schweiz

Der bekannte Autohändler und Moderator Hamid Mossadegh steht vor einem schweren Gerichtsprozess in der Schweiz. Ihm werden mehrere extreme Geschwindigkeitsüberschreitungen mit Luxuswagen vorgeworfen, wofür die Staatsanwaltschaft eine vierjährige Haftstrafe fordert.

Hamid Mossadegh , eine bekannte Persönlichkeit in der Welt der Automobil-Enthusiasten und Moderator des RTL2-Magazins 'Grip', befindet sich derzeit in einer prekären rechtlichen Situation. Der im Iran geborene deutsche Staatsbürger, der nicht nur durch seine Medienpräsenz, sondern auch durch seinen erfolgreichen Handel mit hochpreisigen Luxusfahrzeugen bekannt ist, sieht sich mit schwerwiegenden Vorwürfen der Schweiz er Justiz konfrontiert.

Die Luzerner Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, die Straßen der Schweiz in ein privates Testgelände für extreme Geschwindigkeiten verwandelt zu haben, wobei er dabei die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer in ein nicht vertretbares Risiko brachte. Die Schweizer Behörden reagieren bekanntlich sehr strikt auf sogenannte Raserdelikte, da diese eine massive Gefährdung der öffentlichen Sicherheit darstellen. Die Details der Vorwürfe sind erschütternd und zeugen von einer bewussten Missachtung der geltenden Verkehrsregeln. Am 8.

Juni 2021 soll Mossadegh an einem einzigen Tag gleich sieben massive Geschwindigkeitsübertretungen begangen haben, wobei er drei verschiedene High-End-Fahrzeuge nutzte. In Brittnau wurde er mit einem McLaren P1 dabei beobachtet, wie er innerorts die erlaubte Geschwindigkeit um 55 km/h überschritt. Noch dramatischer waren die Vorfälle in Reiden, wo er mit einem Ferrari LaFerrari in einer 60er-Zone eine Geschwindigkeit von 140 km/h erreichte und kurz darauf sogar 150 km/h fuhr.

Diese Art von Raserei in bewohnten Gebieten wird in der Schweiz als extrem gefährlich eingestuft. Zudem soll er mit einem Ferrari SF90 Stradale in Dagmersellen und auf der Autobahn Richtung Sursee erneut massiv zu schnell gefahren sein, wobei die Geschwindigkeiten ausserorts teils 105 km/h über dem Limit lagen und auf der Autobahn die Marke von 200 km/h durchbrochen wurden. Besonders brisant ist der Umstand, dass diese Fahrten offenbar nicht zufällig geschehen sind, sondern einen inszenierten Charakter hatten.

Die Polizei beschlagnahmte zusammen mit dem Ferrari SF90 Stradale zwei GoPro-Actionkameras, ein professionelles Aufnahmegerät sowie ein detailliertes Drehbuch, das den Titel 'LaFerrari' trug. Dies lässt darauf schließen, dass Mossadegh die riskanten Manöver für seinen Youtube-Kanal oder andere Medienproduktionen plante, um spektakuläre Aufnahmen zu generieren. Die Fahrzeuge stammten zudem von einem regionalen Autovermieter, was die Verantwortung des Fahrers nochmals unterstreicht, da er fremdes Eigentum in dieser Weise gefährdete.

Die Nutzung von High-Performance-Fahrzeugen für Content-Produktionen auf öffentlichen Straßen ohne entsprechende Genehmigung ist ein schwerwiegender Verstoß gegen die Verkehrsordnung. Die rechtlichen Konsequenzen, die nun drohen, sind drastisch. Die Staatsanwaltschaft fordert eine Freiheitsstrafe von insgesamt vier Jahren. In der Anklageschrift wird explizit betont, dass der Beschuldigte durch die vorsätzliche Verletzung elementarer Verkehrsregeln ein extrem hohes Risiko für Unfälle mit Schwerverletzten oder gar Todesopfern in Kauf genommen habe.

Diese krasse Missachtung der Höchstgeschwindigkeiten wird in der Schweiz strafrechtlich sehr hart verfolgt. Die juristische Auseinandersetzung gestaltet sich jedoch kompliziert, da Mossadegh, der heute in der Nähe von Hamburg lebt, den Gerichtsterminen in Luzern ferngeblieben ist. Eine Verhandlung für April 2026 musste sistiert werden, da der 47-Jährige nicht anreisen wollte.

Zuvor war bereits ein Versuch eines abgekürzten Verfahrens im Jahr 2025 gescheitert, wodurch frühere Zugeständnisse nicht mehr verwendet werden dürfen und die aktuelle Strafforderung nun deutlich höher ausfällt als ursprünglich geplant





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