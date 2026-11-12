Haefely und MGC Moser-Glaser: Neue Standorte in Pratteln bis 2032

Die Haefely AG und MGC Moser-Glaser AG expandieren im Industriepark Rheinkrone. Bis 2032 entstehen rund 450 neue Arbeitsplätze in der Forschung und Produktion in Pratteln.

Die Unternehmen Haefely AG und MGC Moser-Glaser AG planen umfassende Standortverlagerungen und Erweiterungen im Kanton Basel-Landschaft. Beide Firmen der Pfiffner Gruppe werden ihren Betrieb in den Industriepark Rheinkrone in Pratteln verlegen oder dort neue Produktionsstätten aufbauen. Die offizielle Bekanntgabe dieser strategischen Entwicklung erfolgte am Donnerstag durch die Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion sowie die Bau- und Umweltschutzdirektion des Kantons Basel-Landschaft.

Expansion im Areal Salina Raurica

Die Haefely AG verlegt ihren gesamten Standort für Forschung, Entwicklung und Produktion vom Basler Lehenmatt-Quartier nach Pratteln. Dieser Umzug wird bis zum Jahr 2029 abgeschlossen sein. Im Rahmen dieser Maßnahme werden rund 250 Beschäftigte ihren neuen Arbeitsort im Gewerbegebiet Salina Raurica beziehen. Das bisherige Areal der Haefely AG in Basel wird zukünftig zu einer kombinierten Wohn- und Gewerbezone umgewandelt, was eine signifikante Flächennutzungsänderung im urbanen Raum darstellt.

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Neue Arbeitsplätze bis 2032 geplant

Parallel dazu errichtet die MGC Moser-Glaser AG vor Ort ein zweites Werk, das im Jahr 2029 den regulären Betrieb aufnehmen soll. Für diesen Standort sind bis zum Jahr 2032 etwa 200 neu geschaffene Stellen vorgesehen. Insgesamt entstehen im Industriepark Rheinkrone bis zum Jahr 2032 rund 450 Arbeitsplätze in den Bereichen Forschung und Produktion. Beide Betriebe sind spezialisiert auf die Entwicklung und Produktion von Technik für die Energieübertragung sowie auf Prüf- und Messsysteme, was die technologische Bedeutung des Standorts unterstreicht.

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Infrastrukturelle Vorbereitung durch Kanton

Der Kanton Basel-Landschaft ist der Eigentümer des Areals und hat die Grundlage für diese Entwicklung mit der Gemeinde Pratteln in den vergangenen Jahren geschaffen. Dazu gehörten die Verfüllung der ehemaligen Zurlindengrube, der Bau neuer Zufahrtsstraßen sowie die Anlage eines Velowegs. Diese Investitionen waren notwendig, um das neue Gewerbegebiet für die ansiedelnden Unternehmen nutzbar zu machen und die infrastrukturellen Voraussetzungen für den industriellen Betrieb sicherzustellen.

Zukünftige Nutzung und wirtschaftliche Auswirkungen

Die Ansiedlung der beiden Firmen trägt zur wirtschaftlichen Diversifizierung und zur Schaffung von hochwertigen Arbeitsplätzen in der Region bei. Die Haefely AG nutzt den Umzug als Chance, ihre Produktionskapazitäten am neuen Standort neu zu organisieren, während die MGC Moser-Glaser AG mit dem zweiten Werk ihre Produktionskapazitäten erweitert. Die Entwicklung im Areal Salina Raurica zeigt, wie öffentliche Hand und private Unternehmen zusammenarbeiten können, um neue industrielle Zentren zu schaffen, die langfristig zur wirtschaftlichen Stabilität der Region Basel-Landschaft beitragen.