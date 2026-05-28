Hacker stehlen Kinderfotos: Auch Schweizer Schulen von Datenleck betroffen

Cyberkriminelle haben die deutsche Firma Portraitbox gehackt und sensible Daten gestohlen. Auch Schweizer Schulfotografen sind betroffen. Betroffene Eltern wurden informiert.

Cyberkriminelle haben einen schwerwiegenden Angriff auf die deutsche Firma Portraitbox GmbH verübt und dabei sensible Daten sowie Fotos gestohlen, darunter auch Bilder von Schulkindern. Das Unternehmen betreibt eine Cloud-Plattform, die Fotografinnen und Fotografen nutzen, um ihre Aufnahmen zum Kauf anzubieten.

Der Angriff ereignete sich am Wochenende des 16. und 17. Mai. Die Täter verschafften sich mutmasslich über einen gestohlenen API-Schlüssel Zugang zur gesamten IT-Infrastruktur von Portraitbox. Anschliessend konnten sie Kundendaten und Fotos massenhaft herunterladen und die Originaldateien in der Cloud löschen.

Laut einer deutschen Datenschutzbehörde drohen die Hacker damit, die gestohlenen Daten im Darknet zu veröffentlichen. Dabei handelt es sich nicht nur um Kinderfotos, sondern auch um intime Bilder von Hochzeiten oder erotischen Shootings. Das Vorgehen der Täter deutet auf eine Erpressung hin, da sich bislang niemand öffentlich zu dem Angriff bekannt hat. Gemäss eines Berichts des Newsportals Watson, das speziell über IT und Technik berichtet, wird Portraitbox von rund 2000 Kunden aus der Fotobranche genutzt.

Hochrechnungen zufolge könnten bei einer durchschnittlichen Anzahl von 100 abgelichteten Personen pro Studio bereits 200.000 Menschen betroffen sein, viele davon minderjährig. Auch Schweizer Schulfotografen haben die Dienste der gehackten Plattform in Anspruch genommen. Der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (Edöb) bestätigte gegenüber Watson, dass er Meldungen über Datensicherheitsverletzungen von Verantwortlichen, also Fotografinnen und Fotografen, erhalten habe. Diese betrafen sowohl individuelle Aufträge als auch Gruppenaufträge, wie zum Beispiel von Schulen.

In der Schweiz informierte der Schulfoto-Anbieter Schuelfoti GmbH am 27. Mai Lehrpersonen und Eltern per E-Mail über den Vorfall. Das Unternehmen ist Vertragspartner von Portraitbox. Nach aktuellem Kenntnisstand sind Kreditkartendaten der Eltern nicht direkt betroffen, da Zahlungen meist über externe Dienstleister abgewickelt werden.

Allerdings könnten Kontodaten der Fotografinnen und Fotografen gestohlen worden sein. Laut dem Schreiben der Schuelfoti GmbH enthielten die Fotos keine direkten Hinweise auf die Identität der abgebildeten Personen. Ein Rückschluss auf eine Person sei nur in direkter Kombination mit den Zugangs- und Bestelldaten möglich. Wer keine Bestellung getätigt hat, von dem seien ausser der Mailadresse keine Kontaktdaten gestohlen worden.

Betroffene Personen sollten umgehend handeln. Wer ein Informationsschreiben erhalten hat oder einen Portraitbox-Account besitzt, sollte die Passwörter ändern.

Zudem ist Vorsicht bei verdächtigen E-Mails geboten: Keine Links anklicken und keine persönlichen Daten preisgeben. Da Namen und E-Mail-Adressen zusammen gestohlen wurden, steigt das Risiko für Phishing-Angriffe. Eltern, deren Kinder bei Schulfotografien abgelichtet wurden, sollten zudem die Datenschutzeinstellungen ihrer Konten überprüfen und bei Bedarf die betroffenen Fotografen kontaktieren. Der Vorfall zeigt einmal mehr, wie wichtig ein sorgsamer Umgang mit sensiblen Daten ist, insbesondere wenn es um Minderjährige geht.

Die beteiligten Behörden in Deutschland und der Schweiz arbeiten daran, den Umfang des Datenlecks zu klären und die Täter zu identifizieren. Bis dahin bleibt betroffenen Personen nur, wachsam zu sein und die empfohlenen Sicherheitsmassnahmen umzusetzen





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