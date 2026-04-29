Haakon und das Epstein-Netzwerk: Neue Enthüllungen werfen Fragen auf

Neue Dokumente und Fotos zeigen enge Verbindungen zwischen Kronprinz Haakon und dem Epstein-Netzwerk. Die norwegische Illustrierte Se und Hör veröffentlichte ein bislang unbekanntes Foto, das Haakon bei einer Party in Paris mit Boris Nikolic, einem engen Vertrauten Epsteins, zeigt. E-Mails zwischen Nikolic und Epstein deuten darauf hin, dass Haakon mehr wusste, als er öffentlich zugibt.

Die Verbindung zwischen dem norwegischen Kronprinzpaar Haakon und Mette-Marit und dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein wird durch neue Enthüllungen immer undurchsichtiger. Während Kronprinz Haakon bisher betonte, von den Aktivitäten seines verstorbenen Freundes nichts gewusst zu haben, werfen neu veröffentlichte Dokumente und Fotos ein anderes Licht auf die Beziehungen.

Die norwegische Illustrierte Se und Hör veröffentlichte kürzlich ein bislang unbekanntes Foto, das Haakon bei einer Party in Paris zeigt – neben Boris Nikolic, einem engen Vertrauten Epsteins. Die Schlagzeile dazu lautete Haakons unbekanntes Epstein-Netzwerk. Boris Nikolic, ein kroatischer Investor im Bereich Biotechnologie, war nicht nur ein enger Freund von Mette-Marit, sondern auch ein wichtiger Kontakt zu Epstein. Er wurde sogar als Ersatz-Testamentsvollstrecker in Epsteins Testament genannt.

Laut der Plattform epsteinwiki taucht Nikolics Name in den Epstein-Akten über 21.765 Mal auf. Die Verbindung zwischen Nikolic und Epstein war dabei nicht rein geschäftlich. In E-Mails zwischen den beiden wird deutlich, dass Nikolic Epstein über junge Frauen informierte und sie sogar zu Epsteins Stadtresidenz in Manhattan einlud. Im Januar 2012 trafen sich Nikolic, Mette-Marit und Haakon in Davos.

Nikolic berichtete in begeisterten E-Mails an Epstein von dem Treffen und schrieb, er wünschte sich, Epstein wäre dabei gewesen. Nur wenige Wochen später, am 21. April 2012, schrieb Epstein zurück an Nikolic und erwähnte, dass er dachte, sie kenne vielleicht jemanden, der ihm helfen könnte. Im Jahr 2013 lud das Modehaus Pucci zu einer rauschenden Party in Paris ein, zu der auch Boris Nikolic und der Designer Peter Dundas, ein Freund des norwegischen Königshauses, geladen waren.

Mette-Marit konnte aufgrund eines Bandscheibenvorfalls nicht teilnehmen, doch Haakon erschien und ließ sich mit Nikolic und Dundas fotografieren. Die Mails und das Foto zeigen ein Bild, das schwer mit Haakons öffentlichen Aussagen in Einklang zu bringen ist. Nikolic und Epstein hatten offenbar engen Kontakt, und es ist unwahrscheinlich, dass Haakon nichts von den Aktivitäten wusste. Der norwegische Hof wollte sich zu den Vorwürfen nicht äußern





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