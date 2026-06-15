GZO Spital Wetzikon: Verhandlungen über Übernahmeangebot führen zu Verlängerung der Nachlassstundung

Die GZO Spital Wetzikon befindet sich weiterhin in einem Nachlassverfahren. Die Sachwalter und das Spital verhandeln mit einer potenziellen Käuferin über die Übernahme des Betriebs. Diese Verhandlungen haben zu einer Verlängerung der Nachlassstundung bis Dezember 2026 geführt, da bei erfolgreichem Abschluss ein besserer Nachlassvertrag für die Gläubiger in Aussicht steht. Der Spitalbetrieb läuft stabil.

Die Sachwalter des GZO Spital Wetzikon haben am Montag mitgeteilt, dass die Verhandlungen mit einer potenziellen Käuferin für den Spitalbetrieb weiterhin andauern. Ursprünglich war geplant, die Gläubiger versammlung Mitte Mai abzuhalten, diese wurde jedoch verschoben, um ein Ende März eingegangenes Kaufangebot eingehend zu prüfen.

In ihrem jüngsten Schreiben erklären die Sachwalter, dass bei Erfüllung der Angebotsbedingungen und einem erfolgreichen Verkauf den Gläubigern möglicherweise ein angepasster Nachlassvertrag mit besseren Konditionen unterbreitet werden könnte. Vor diesem Hintergrund reichten die Sachwalter am 1. Juni dem Nachlassgericht (Bezirksgericht Hinwil) einen Zwischenbericht ein und beantragten eine weitere Verlängerung der definitiven Nachlassstundung um sechs Monate. Das Gericht stellte am 9.

Juni 2026 fest, dass die Voraussetzungen für eine solche Verlängerung gegeben sind, und verlängerte die Frist bis zum 19. Dezember 2026, wobei eine weitere Erstreckung nicht zulässig wäre. GZO und Sachwalter stehen in engem Kontakt mit der Interessentin und werden über das weitere Verfahren informieren, sobald der Verhandlungsstand dies erlaubt.

Das Bezirksgericht begründete seine Entscheidung damit, dass in den kommenden sechs Monaten die Aussicht auf den Abschluss eines Nachlassvertrages glaubhaft sei und dieser für die Gläubiger voraussichtlich zu einem besseren Ergebnis führen werde als ein Konkurs. Das GZO betont zudem, dass der Spitalbetrieb weiterhin stabil läuft und somit die qualitativ hohe Gesundheitsversorgung gewährleistet bleibt. Hinter dem Kaufangebot wird vermutlich Aevis Victoria beziehungsweise deren Tochtergesellschaft Swiss Medical Network stehen, möglicherweise mit Unterstützung einer auf spezielle Situationen spezialisierten Anlagegesellschaft aus Übersee.

Für die GZO-Obligationäre der notleidenden Anleihe über 170 Millionen Franken mag die weitere Verzögerung nervenaufreibend sein, doch sowohl Sachwalter als auch das GZO betrachten das Angebot als ernstzunehmend und substanziell. Zuvor hatten beide Parteien den bestehenden Sanierungsplan, der einen harten Schuldenschnitt für die Gläubiger vorsieht, bis auf einige Nachschärfungen als alternativlos erachtet





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