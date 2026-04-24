Gymnasiasten entwickeln innovative Fruchtsnacks und gründen Start-up

Fünf Schüler des Gymnasiums Kirchenfeld haben eine gesunde und regionale Alternative zu herkömmlichen Snacks entwickelt: die 'Fall’n’Roll' Fruchtrollen. Sie planen, mit ihrem Start-up den Schweizer Snackmarkt zu revolutionieren.

Fünf ambitionierte Gymnasiasten des Gymnasiums Kirchenfeld haben eine innovative Fruchtsnack -Kreation entwickelt und planen nun, mit ihrem jungen Start-up durchzustarten. Das Team hinter 'Fall’n’Roll', bestehend aus David Hatz (CTO), Noëlle Messerli (CPO), Andrin Stein (CEO), Léanne Vogelsanger (CFO) und Elio Ebeling (CMO), hat sich zum Ziel gesetzt, eine gesunde und regionale Alternative zu konventionellen Snacks anzubieten.

Ihre Fruchtrollen stellen eine ideale Lösung für den Alltag dar, wenn das Verlangen nach einem kleinen Imbiss aufkommt, ohne dabei auf ungesunde Zuckerzusätze oder künstliche Zusatzstoffe zurückgreifen zu müssen. Das Konzept von Fall’n’Roll basiert auf der Verwendung von 100% Schweizer Früchten, die sowohl lokal als auch saisonal bezogen werden. Diese Herangehensweise garantiert nicht nur die Frische und Qualität der Produkte, sondern unterstützt auch die regionale Landwirtschaft.

Die Früchte stammen von einem Bauernhof im Kanton Luzern und werden direkt vor Ort verarbeitet, bevor sie nach Bern transportiert werden. Dieser kurze Transportweg minimiert den ökologischen Fußabdruck und trägt zur Nachhaltigkeit des Unternehmens bei. Die Fruchtrollen sind somit nicht nur ein gesunder Snack, sondern auch eine bewusste Wahl für umweltbewusste Konsumenten. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der hohen Fruchtkonzentration: Eine 20g-Packung Erdbeer-Fruchtrollen enthält beispielsweise bis zu 465g pure Erdbeeren.

Der hohe Volumenverlust während des Dörrprozesses erklärt diese beeindruckende Konzentration. Das Team von Fall’n’Roll richtet sich an gesundheitsbewusste Menschen, die sich und ihren Liebsten etwas Gutes tun möchten. Ein typisches Beispiel sind Eltern, die nach einer gesünderen Alternative zu herkömmlichen Süßigkeiten für ihre Kinder suchen. Die Fruchtrollen bieten eine natürliche Süße und wichtige Nährstoffe, ohne die negativen Auswirkungen von raffiniertem Zucker.

Die Unternehmensgründung erfolgte im Juni 2025, und bereits im Oktober desselben Jahres ergab sich die Möglichkeit, im Rahmen eines Sponsoring-Projekts bei der Berner Kantonalbank einen Pitch zu halten. Dieser Pitch war ein voller Erfolg, und das Team konnte sich ein Sponsoring im dreistelligen Bereich sichern. Diese finanzielle Unterstützung bestätigte die Vision des Unternehmens und gab dem unternehmerischen Vorhaben einen entscheidenden Schub.

Es folgten weitere Erfolge, darunter erfolgreiche Verkaufsaktionen auf Weihnachtsmärkten und am Zürcher Hauptbahnhof, das Erreichen des Break-Even-Punkts und der Gewinn eines renommierten Wettbewerbs. Derzeit ist das Team von Fall’n’Roll an der BEA in Bern mit einem Messestand im 'BE Häppy'-Bereich (Halle 3.2) vertreten, um ihre Produkte einem breiteren Publikum vorzustellen. Die Geschichte von Fall’n’Roll ist ein inspirierendes Beispiel dafür, wie junge Menschen mit innovativen Ideen und viel Engagement den Schweizer Snackmarkt revolutionieren können.

Das Projekt entstand ursprünglich als Schulprojekt am Berner Gymnasium Kirchenfeld, bei dem David Hatz, Andrin Stein, Léanne Vogelsanger und Elio Ebeling gemeinsam das Unternehmen gründeten. Ihr Engagement und ihre Leidenschaft für gesunde Ernährung haben sie zu diesem bemerkenswerten Erfolg geführt. Sie wollen nicht nur ein Produkt verkaufen, sondern eine Bewegung für bewussten Konsum und regionale Wertschöpfung anstoßen





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